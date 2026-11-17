( Carlos Rivera Giusti/GFR Media )

LUMA Energy realizará trabajos de mantenimiento y mejoras al sistema eléctrico este martes en los siguientes municipios. Verifica si tu pueblo está incluido, pues pudieras experimentar interrupciones en el servicio.

Aguada

Remoción de vegetación: PR-416, kilómetros 1.3, 2.4, 2.7 y 2.2; sectores Guabas y Chuco; PR-411, kilómetros 1.3 y 3.2, interior del barrio Piedras Blancas y sector Bajuras.

Aguadilla

Trabajos en postes: PR-2, kilómetro 122.5, interior del barrio Caimital Alto, Villa Avelina, Rooms To Go, Imperial Brides, Coffee Masters y Funeraria Hernández Rivera.

Aibonito

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos: PR-724, barrio San Luis, calles Palestina, sector Amoldadero, barrios La Plata, Getzemani, Betania, Siloé, Genasaret, Arimatea y Emaús.

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Arroyo

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos: barrios Pitahaya, Yaurel y Antigua.

Bayamón

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos: calles 9 y 10 de la urbanización Santa Rosa.

Caguas

Trabajos en postes: urbanización Valle Tolima, avenida Ricky Seda y calles Miguel A. Gómez, Benito Rodríguez y Salustiana Colón Vda. de Ortiz; urbanización Villa Borinquen, J-14, calle Guatibirí.

Canóvanas

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos: marginal Loíza Valley, calle Bauhina, condominio Park View Terrace, urbanización Loíza Valley, calle Almendro Z-962 y C-3, Canovanillas.

Carolina

Reparación y mantenimiento del sistema soterrado: urbanización Valle Arriba, calles Tulipán y Yagruma.

Cidra

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos: barrio Monte Llano, sector Ignacio Dávila, PR-173, kilómetro 2.2, interior del barrio Montellano y sector Pagán.

Corozal

Remoción de vegetación: carretera PR-823, carretera PR-806, Quebrada Arenas, Los Mudos, extensión Pérez Rosado, Río Lajas, Vistas del Río, sector Los Rivera, urbanización Valle del Paraíso, Reparto Mavillas, barrio Mavillas, barrio Abras Mavilla, barrio Río Lajas, sector Marrero, Quebrada Arenas, sector C. Blanca, Preciosas Vistas del Lago, barrio Quebrada Arenas, Villa Nait, urbanización Los Árboles, Quebrada Arenas, urbanización Reparto del Carmen, Río Lajas Cuchillas y barrio Río Lajas, referencia 15-12, sector Cuchillas.

Guayama

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos: urbanización Dulces Sueños.

Hatillo

Remoción de vegetación: calle B, barrio Carrizales, sector Ucare.

Mayagüez

Trabajos en postes: barrios Quemado, Bateyes, Leguisamo, Río Cañas Abajo, Río Cañas Arriba y Río Cañas, Las Marías.

Ponce

Remoción de vegetación: urbanizaciones La Alhambra, Villa Grillasca, extensión Perla del Sur (calles Pedro Caratini, Justo Martínez, Agustín Daviú, Modesto Roubert, Carlos Cartagena y Rafael Lugo González), Reparto Cerca del Cielo, Mansiones del Sur, Quebrada del Agua, sector El Alto Santo Cristo, Los Ausubos, Villa Paraíso (calle Tacita), Templado, Trampolín y apartamentos Villas del Sur.

San Germán

Remoción de vegetación: Hoconuco Alto, escuela Mariano Abril.

Yauco

Remoción de vegetación: barrio Barinas, sector Ciénaga.