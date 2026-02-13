Desde noviembre, José A. Colón recibe cada alba con agradecimiento. Le colma las ansias por vivir y ver a sus tres nietos crecer.

Esto, hasta hace tres meses, hubiera sido imposible si no fuera el receptor número 500 de un trasplante de hígado del Centro de Trasplante del Hospital Auxilio Mutuo (HAM), intervención que cataloga como una “segunda oportunidad de vida”.

“Espero durar 20, 25 años más. Agradecido, siempre agradecido”, celebró el toabajeño en entrevisa con Primera Hora, tras participar de una conferencia de prensa en la institución hospitalaria para resaltar el hito.

PUBLICIDAD

El padre de un hijo de 39 años y una hija de 37 años aseguró que en medio de su recuperación se siente “bien”, máxime por el apoyo familiar y del centro, a quienes agradeció encarecidamente.

Desde noviembre, José A. Colón recibe cada alba con agradecimiento. Le colma las ansias por vivir y ver a sus tres nietos crecer.

José A. Colón ( Suministrada )

El mismo sentir lo comparte Magda Luciano Rivera, la paciente número 100 en recibir un trasplante de hígado del Centro, quien agradeció a la “niña de 21 años” que, a través de la donación de órganos, le dio vida.

“Mientras yo viva, ella vivirá en mí. Mientras yo viva, esos padres pueden estar seguros que su órgano está bien cuidado, porque para ellos tuvo que haber sido bien difícil (perder una hija)”, dijo la cagüeña de 74 años, quien también sufrió la muerte de su única hija por una infección que contrajo por una cirugía bariátrica, justo un año después de recibir su trasplante.

Cuando Luciano Rivera dio a luz a su hija, recibió una transfusión de sangre. Ese procedimiento la dejó con hepatitis C.

A tres décadas de su diagnóstico, recibió su nuevo hígado en 2015.

Ahora, con su “milagro de vida”, es presidenta de la asociación de su comunidad, ministra de eucaristía en la Parroquia Perpetuo Socorro en Villanueva y cuida de su prima de 86 años.

Magda Luciano Rivera, Recibió el trasplante de hígado 100 en el Hospital Auxilio Mutuo. Suministrada ( Suministrada )

“Esto es para servir. Me dieron esta oportunidad y un día me pregunté ‘¿para qué?’ no ‘¿por qué?, ¿para qué? Pues mira, para servir, para darles a otros lo que me dieron a mí”, aseguró.

PUBLICIDAD

“Yo sé lo que significa perder un hijo y por eso aprecio tanto este hígado y muy especialmente doy las gracias porque este equipo de médicos… Nos han dado el milagro de una nueva vida, una nueva vida para ser mejores, para ayudar a otros, porque aquí donde me ven, parezco una hormiguita en todo lo que hago”, recalcó.

Miles de trasplantes

Desde noviembre de 2025, el Centro ha completado otros 16 trasplantes de hígado. La cantidad de trasplantes de hígado al año ronda los 35.

Además, ha trasplantado una suma de 3,000 riñones y 200 páncreas durante las cuatro décadas que presta servicio.

“(Son) 500 trasplantes de hígado, 500 historias de vida. Para nosotros es un gran logro, una gran celebración poder hablar de 500 trasplantes en Puerto Rico. Antes del 2012, aquí los pacientes (que necesitaban hígados) fallecían en Puerto Rico. Apostamos por 500 más en un tiempo más corto”, dijo la doctora Nilka De Jesús, nefróloga pediátrica y directora clínica del Centro.

De izquierda a derecha: los pacientes Magda Luciano Rivera y José A. Colón; Nilka De Jesús, nefróloga pediátrica y directora clínica del Centro de Trasplante del Hospital Auxilio Mutuo; Pedro Hernández, director quirúrgico del Centro; Iván Antúnez, hepatólogo; Guillermina Sánchez, de LifeLink. ( Suministrada )

“Solamente un grupo selecto podía salir de la isla a buscar cuidado de alta gama como en los Estados Unidos. Ha sido un camino de aprendizaje, de mucho sacrificio, pero hay cosas que uno no sabe que necesita hasta que las tiene. En Puerto Rico, no teníamos este servicio y no luchábamos por él. Esto es un sueño cumplido y vamos a continuar haciendo esto en Puerto Rico”, afirmó, por su parte, el director quirúrgico del Centro, el doctor Pedro Hernández.

El hepatólogo Iván Antúnez explicó a este diario que los pacientes se enlistan de acuerdo a su tipo de sangre para identificar compatibilidad con los donantes. Tras calcular las puntuaciones con los laboratorios y determinar la severidad del paciente, se prioriza al paciente “más enfermo”.

PUBLICIDAD

Hernández estimó que en la lista de espera suele haber unos 15 pacientes. Empero, Antúnez aseguró que, normalmente, son atendidos dentro de tres meses.

Pese a ser el único centro de trasplante de hígados, Hernández opinó que se está atendiendo la necesidad del país apropiadamente en un solo centro.

Según el grupo de médicos, el hospital atrae a boricuas que viven en la diáspora y a pacientes de islas vecinas caribeñas.

José A. Colón escribe un mensaje de agradecimiento a la vida. ( Suministrada )

Que se riegue la voz

Más allá de celebrar la vida, Colón exhortó al público a convertirse en donantes de órganos, sangre, plaquetas y plasma.

“Son cosas bien importantes”, señaló a este diario. “Deberíamos seguir enfatizando en eso y hacerles saber a las personas cuán importante es eso, porque hoy me pasó a mí y, Dios no lo quiera, pero mañana le puede pasar a usted, a un familiar, a un ser querido. Quisiéramos tener esa segunda oportunidad todos”, continuó.

Por su parte, los doctores también instaron a dar a conocer el programa, para que aquellos que apremian trasplantes acudan al centro antes de que sea muy tarde.

Magda Luciana Rivera escribe un mensaje de agradecimiento a la vida. ( Suministrada )

“Cirrosis es básicamente lo que llamamos la etapa final de pacientes que tienen enfermedad crónica de hígado. La causa más común hoy día es lo que se conoce como hígado graso. Es parte del síndrome metabólico y esto es secundario a pacientes (con) sobrepeso que le afecta al hígado (y) a todos los órganos”, explicó Antúnez.

“Hay muchos pacientes que, si intervenimos a tiempo, quizás podemos prevenir un trasplante”, detalló el hepatólogo.