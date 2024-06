Un batallón de más de 40 personas se apoderó de las calles del casco urbano bayamonés aquella sofocante mañana sabatina. El pronóstico del día era de índices de calor que alcanzarían los 111 grados Fahrenheit, pero eso no les importó. Esas decenas de personas se propusieron correr 5 kilómetros y eso harían.

Espectadores les sonreían con ojos de admiración, otros aplaudían y les daban la bendición de Dios. Algunos se detenían para observar en silencio y con asombro.

Y es que este grupo, compuesto de amistades viejas y nuevas, le aceptó el ambicioso reto a Jesús Córdova, quien decidió que, en 90 días, correría todo Puerto Rico.

“El propósito del reto es inspirar a personas a poder fijarse una meta y llevarla a cabo por completo. Eso realmente es mi propósito, lo que me llena”, detalló el joven de 21 años, oriundo de Guaynabo, a minutos de guiar al grupo en una rutina de calentamiento en la Plaza Licenciado Eugenio María de Hostos, de Bayamón.

Para Jesús, todo comenzó con una mera idea y de su deseo genuino a que toda persona, tanto aquí en Puerto Rico y hasta fuera de la Isla, reconozca lo que él ha descubierto: los límites solo existen dentro del confín que nosotros mismos les establecemos.

Es por eso que, casi de manera poética, optó por personificar a través de la actividad física aquellas luchas que podríamos enfrentar en la jornada de la vida y, también, esa recompensa inmensa que recibimos al sobrepasarlas, por lo que se estableció el desafío de correr 5 kilómetros, o 3.1 millas, en los 78 municipios de la Isla.

Para esto, elige tres días en la semana y, en ocasiones, corre en dos o tres pueblos por día. A veces corre solo, a veces con grandes grupos de personas. Del reto, que comenzó en marzo, solo restaba correr en 18 municipios: Cabo Rojo, Lajas, Guánica, Hormigueros, San Germán, Sabana Grande, Las Marías, Maricao, Quebradillas, Isabela, Aguadilla, Vieques. Culebra, Rincón, Aguada, Moca, Añasco y Mayagüez.

“Quiero que mi mensaje llegue a todo Latinoamérica, a todas las personas que entiendan el lenguaje español (y) hablo inglés también, ‘so’ a toda persona que pueda escucharme y el mensaje que yo puedo llevar es ‘tú sí puedes y la única barrera que tú tienes es la que te pones en tu mente. Si tú lo puedes ver en tu mente, lo puedes agarrar en tu mano’”, compartió el joven, cuyo nombre en redes es El Mesías de las Pesas.

Todo aquel que corre reconoce las exigencias de ese ejercicio. Arden los pulmones y las pantorrillas, los metros parecen eternos y el que lo practica al aire libre siempre está a la merced de las inclemencias del tiempo.

Por esto, aunque Jesús tiene un historial atlético como baloncelista, esta travesía no ha escatimado en desafiarlo. Utiliza las redes sociales para reseñar las corridas, así como para sincerarse en los momentos que ha “buscado excusas para no quitarme”.

Jesús reconoce los distintos niveles de preparación física de quienes lo acompañan, pues pocos son atletas y apenas han corrido en sus vidas, mucho menos 5 kilómetros de manera ininterrumpida. A consecuencia, reduce su marcha normal al correr para que “todos lleguen a la meta juntos”, mientras escuchan sus palabras de aliento a lo largo de la ruta; todo esto con el fin de darles ese ímpetu en lograr lo que se proponen.

“Admiración total”, admitió su prometida, Emeralis Vázquez. “Esto ha sido tan poderoso. Verlo cómo todo comenzó de una pequeña idea, de cómo (ha ido) creando comunidad, cómo (ha ido) impactando las vidas de las personas… también darme cuenta del poder de su palabra. Todas las personas que se han unido por primera vez, que nunca han corrido un 5k un 10k en un solo día...(y) simplemente él acercarse, dar unas palabras de aliento, unas palabras de motivación y la gente terminaron un 10k, un 5k. Para mí, es lo más poderoso de él”, agregó la joven madre.

Jesús Córdova y Emeralis Vázquez ( Vanessa Serra Díaz )

Más allá del reto físico, esta aventura les ha permitido a Jesús y a Emeralis conocer a su Isla y fortalecer su relación, que ambos describen como sus mayores inspiraciones.

“Yo vivo en Puerto Rico toda mi vida y la mayoría (de los municipios que han recorrido) no los había visitado (antes). Es descubrir un área de mi propio país que yo no conocía y me ha encantado”, confesó Emeralis.

“Ha sido un proceso muy bonito, de verdad que sí. He logrado conocer partes de Puerto Rico que realmente no conocía, pueblos a los que nunca había ido, como por ejemplo Florida. ¡Yo nunca había ido a Florida para nada!”, agregó Jesús entre risas mientras también resaltó que Canóvanas fue de los pueblos más calurosos.

“(Canóvanas) sí estuvo ‘challenging’ (retante)”, recordó. “De verdad ha sido súper bonito conectar con la gente y conectar con personas que quieran seguir superándose. Eso a mí, como persona, como líder, me ha llevado a otro nivel.

Actualmente, Jesús también se prepara para participar en un evento de fisiculturismo, por lo que retomará los recorridos pedestres por la Isla a partir del 9 de junio. Al momento, lleva invertidos unos 72 días dando pasos por nuestro Puerto Rico.