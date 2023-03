En una emotiva ceremonia celebrada en el marco del aniversario 120 de la Universidad de Puerto Rico, se otorgó el grado de Doctor Honoris Causa al comisionado interino del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, Nino Correa Filomeno de parte de la Facultad de Ciencias Sociales, por su encomiable labor en sus más de 30 años de servicios como rescatista.

“Esto en verdad no me lo esperaba”, pronunció desde el podio del Teatro del Recinto de Río Piedras, el ahora doctor Correa con su humilde expresión que le caracteriza. “Rescatar no me causa tanto nerviosismo como estar aquí parado frente a ustedes. Es una gran emoción que me recuerda los esfuerzos de mi señora madre para que cada uno de sus hijos echara hacia delante y estudiaran”, recordó el homenajeado.

“Mi última graduación fue en noveno grado y no asistí a la de cuarto año porque mi madre se involucró tanto con las graduaciones de mis hermanos que decidí no ponerla a trabajar adicional conmigo. Recuerdo que ella buscaba un lacito y unos zapatos de charol para esos momentos y hoy en honor a ella, pues busqué mi único lazo y mis zapatos de mucho brillo. A ellos, mis padres y a mi familia les dedico este gran día”, expresó con voz emocionada.

Desde la tragedia en la comunidad Mameyes de Ponce (1985) y otras emergencias significativas a nivel local e internacional, el doctor Correa se ha desempeñado como rescatista en la agencia -antes conocida como Defensa Civil- hasta convertirse en su director, gracias a su dedicación e inteligencia emocional.

“Yo siempre he querido completar mis estudios y ahora en marzo acabo el bachillerato con miras a completar la maestría. Yo espero que este mensaje cale hondo en la juventud; que no importa los retos que te traiga la vida, es importante la educación. No la podemos dejar caer. Fueron 17 años tratando de completar el bachillerato, pero lo detenía por el trabajo”, explicó Correa en un aparte con la prensa.

El Doctor Honoris Causa es el máximo honor que concede la Universidad de Puerto Rico a los claustros y a civiles que se distinguen por sus labores en las ciencias, artes y en general en el mejor interés de servir al pueblo, como es reconocido en la figura de Nino Correa.

“La gente me reconoce por trabajar en situaciones difíciles. Este rostro es conocido por ello, pero todos saben que lo que deseamos es la tranquilidad de aquellos perjudicados por las situaciones que sean. Somos un equipo de trabajo que lo hacemos con todo corazón y alma para de una forma brindar ayuda y solidaridad con el prójimo”, destacó.

Por su parte, el presidente de la UPR, Dr. Luis Ferrao Delgado reconoció la inmensa aportación de Nino en las tareas que tienen que ver con situaciones delicadas al puntualizar que “mientras muchos estamos en nuestras casas esperando un huracán o tormenta, Nino Correa está siempre en la calle. Dejamos en las manos de Correa nuestras esperanzas y él nunca ha defraudado”.

En la actividad, fueron reconocidas además las figuras de la Doctora Carmen Concepción Rodríguez como Profesora Emérita y a la Doctora Maritza Barreto con el título de Profesora Distinguida; ambas provenientes de la Escuela Graduada de Planificación del primer centro de estudios universitarios de la Isla.