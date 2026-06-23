La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) se encuentra evaluando la posibilidad de implementar interrupciones programadas en el servicio de agua potable en varias instalaciones del este de Puerto Rico debido a la disminución en los niveles de los ríos que abastecen importantes plantas de filtración.

El presidente ejecutivo de la corporación pública, Luis González, informó este martes que la agencia monitorea de cerca los caudales provenientes de la región de El Yunque, así como de los ríos Grande de Loíza y La Plata, ante la reducción registrada durante las últimas semanas.

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Según explicó, aunque la medida aún está bajo evaluación, el objetivo es manejar de forma preventiva los recursos disponibles y garantizar la continuidad del servicio.

González insistió en que la iniciativa no debe interpretarse como un racionamiento de agua. No obstante, señaló que las interrupciones programadas permitirían a los abonados conocer con anticipación cuándo podrían verse afectados para que tengan la oportunidad de almacenar agua y prepararse.

“Estamos observando los niveles de los ríos y evaluando los planes operacionales para determinar qué acciones serían necesarias en cada planta”, indicó en el programa “Pega’os en la Mañana” que transmite Radio Isla.

Por otro lado, la AAA adelantó que aprovechará unos trabajos programados por LUMA Energy el próximo 7 de julio para realizar labores de mantenimiento en la planta Sergio Cuevas.

Debido a que los trabajos requerirán la interrupción del servicio eléctrico, los clientes impactados podrían experimentar tanto falta de energía como de agua durante ese período.

La corporación pública indicó que cualquier medida relacionada con interrupciones programadas será anunciada con antelación y coordinada junto a los municipios correspondientes.