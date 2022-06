La presidenta ejecutiva de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la ingeniera Doriel Pagán, lanzó un llamado hoy a la población a adoptar medidas para evitar el despilfarro y malgasto de agua, toda vez que se viene registrando una insuficiencia de lluvias y los niveles de los embalses están bajando.

Según comentó Pagán, en las últimas horas los embalses de Carraízo y La Plata experimentaron una disminución de 8 cm y 10 cm, respectivamente.

“Es importante que la gente empiece a prestar más atención a esta situación y eviten despilfarrar agua. Que tomen medidas, no sobrealmacenar agua; si está haciendo los quehaceres domésticos del día a día de la casa, si se están lavando los platos, no dejar la pluma abierta; mientras se está en el baño, no dejar la pluma abierta mientras no se está usando; no regar las plantas; no lavar las aceras con la manguera; no lavar carros; evitar esas actividades; no llenar piscinas, sabemos que hace mucho calor, hay vacaciones, pero las piscinas requieren una gran cantidad de agua”, exhortó.

Pagán afirmó que la Autoridad se mantiene “monitoreando” de cerca la situación para ver qué medidas podrían ser necesarias en los próximos días.

No obstante, la ingeniera sostuvo que, al menos por ahora, no consideran un inminente racionamiento, más allá de lo que está ya en vigor en un puñado de municipios del noreste.

“Entendemos que, por las próximas tres semanas, no vamos a necesitar ningún racionamiento. Ya entonces podríamos estar ante un panorama más sensitivo”, afirmó Pagán, acotando que, “obviamente esa situación podría cambiar”, según se registren lluvias o no. “Pero estamos haciendo todo lo posible en la Autoridad para evitar llegar ahí (a un racionamiento)”.

Sin embargo, agregó “seguimos con los mismos planes (de racionamiento) que tenemos implementados hasta ahora en los municipios de Canóvanas, Loíza, Río Grande, Juncos y Las Piedras. Seguimos con las mismas plantas en vigilancia, que hemos estado notificando constantemente, que serían las que podrían entrar en algún plan de ajuste”.

Explicó que en la planta de filtros de Juncos tuvieron que comenzar un plan de ajustes, de 9:00 p.m. a 5:00 a.m.

Agregó que, según los informes que han recibido del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), se esperaba que para el fin de semana pudiera haber alguna lluvia con el paso de una onda tropical. “Estamos pendientes a ver si eso se materializa, y ver qué cantidad de lluvia trae y dónde”.

En un tema relacionado, la presidenta de la AAA agregó que, en aras de minimizar la pérdida de agua, la AAA lleva a cabo, desde hoy viernes hasta el domingo, “nuestro segundo operativo ‘salideros’. Nuestra expectativa es superar la cantidad de salideros que reparamos en el primer operativo, que fue de 300 salideros”.

Por otro lado, Pagán comentó que no han dejado de trabajar en el proceso para el eventual dragado del embalse de Carraízo.

“Se han estado realizando actividades necesarias para poder comenzar los trabajos de dragado, como los informes de ingeniería técnicos, el proceso de permisología, que es bien complejo en trabajos con estos. Todo eso se ha estado trabajando. En febrero, publicamos el anuncio de subasta y luego abrimos la subasta para los trabajos. Y estamos contemplando para el primer trimestre del 2023 comenzar a realizar los trabajos de dragado, que pudieran llegar a $70 millones. Vamos a estar removiendo dos millones de metros cúbicos de sedimento”, explicó Pagán.