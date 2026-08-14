El Departamento de Estado anunció la apertura, a partir de este viernes, de los centros de acopio para la recolección de artículos de primera necesidad y emergencia para asistir a las víctimas del terremoto registrado el lunes en Colombia.

La secretaria de Estado, Rosachely Rivera informó en un comunicado que dichos centros permanecerán abiertos hasta el domingo. “‘Puerto Rico Abraza a Colombia’ es una gestión que nace de la solidaridad de nuestro pueblo y de su disposición de responder cuando otros países enfrentan momentos difíciles. Ya lo hicimos con Venezuela y Jamaica, a donde todas las ayudas han sido enviadas responsablemente y hoy volvemos a unir esfuerzos para apoyar al pueblo colombiano. Este esfuerzo busca canalizar, de manera organizada y responsable, la ayuda que los puertorriqueños quieran aportar para quienes hoy más la necesitan”, expresó la funcionaria.

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Tanto el consulado colombiano en la Isla como Caritas Puerto Rico y Caritas Colombia, se han unido a este esfuerzo del gobierno de Puerto Rico, al que se espera se sumen los municipios, empresas privadas y organizaciones sin fines de lucro.

Se han establecido centros de acopio en el Palacio de Recreación y Deportes Wilkins Vélez Ramírez de Mayagüez, el Acrópolis Deportivo de Manatí, el Coliseo Municipal Raúl “Pipote” Oliveras de Yauco y el Coliseo Municipal Maestro Tomás Dones Hernández en Fajardo. Estos centros abrirán de 10:00 am a 6:00 pm el viernes, y de 9:00 am a 5:00 el sábado y domingo. Mientras que en la zona metropolitana se estableció un centro de acopio en el Centro de Convenciones, que abrirá sus puertas el sábado y domingo, de 9:00 am a 5:00 pm.

Entre los artículos solicitados por el gobierno colombiano figuran suministros médicos y de primeros auxilios como gasas, vendas y guantes quirúrgicos, además de alimentos no perecederos, productos de higiene personal, linternas, baterías, extensiones eléctricas, baterías portátiles, casetas, carpas, guantes de trabajo y cascos de seguridad. También se recogerá alimento para mascotas.

Rivera Santana indicó también que los municipios, organizaciones comunitarias, iglesias, empresas y grupos ciudadanos que hayan establecido centros de acopio independientes podrán entregar las donaciones recopiladas en cualquiera de los puntos coordinados por el Departamento de Estado. “Toda la ayuda que llegue a estos centros de acopio en Puerto Rico se unificará en un mismo esfuerzo. Los municipios y las organizaciones que realicen recogidos pueden entregarlos en nuestros centros de acopio. Todas las donaciones serán consolidadas para que de manera organizada lleguen a los ciudadanos afectados en Colombia”, sostuvo la funcionaria.

Rivera Santana aprovecho para expresar su agradecimiento a los alcaldes de Manatí, Fajardo, Yauco y Mayagüez quienes en esta ocasión pusieron a disposición del gobierno central las instalaciones donde abrirán los puntos de recolección. De igual manera, la secretaria reconoció la labor de decenas de empleados públicos que una vez más manejarán la operación de estos centros.