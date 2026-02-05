La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) catalogó la muerte de una residente de Vieques que quedó varada ayer en el terminal de la Autoridad de Transporte Marítimo en Ceiba tras la suspensión de los viajes hacia Vieques, como “el resultado previsible”, de la ausencia de un sistema de transporte eficiente para los residentes de las islas municipios.

La organización se refiere a la muerte de Sheila Sanabria, quien según reseño El Nuevo Día, denunció horas antes que se había quedado sin medicamentos tras quedar varada en Ceiba. “Este no es un incidente aislado, sino el resultado previsible de la ausencia de un sistema de transporte que respete la dignidad humana de los residentes de Vieques y responda a sus necesidades. Por años hemos denunciado la falta de respuesta gubernamental ante un sistema de transportación marítima inestable, que pone en peligro la salud y la vida de los residentes viequenses. Está muerte se suma a muchas otras que nunca han sido investigadas y sobre las cuales el Estado no asume responsabilidad”, denunció en declaraciones escritas Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU.

Añadió que tanto el gobierno central como el municipal han provocado violaciones constantes a los derechos humanos de los viequenses, con efectos irreversibles. “Cuando no hay un plan de contingencia, se afecta el derecho al acceso a servicios de salud, la libertad de movimiento, la integridad y seguridad personal, y el acceso a servicios esenciales. Resulta particularmente alarmante que, tan reciente como ayer, esta misma persona advirtiera públicamente que había viajado a la Isla Grande por una cita, que no contaba con sus medicamentos, y que se enteró por sorpresa de la cancelación de los viajes sin alternativa provista por el gobierno ni por la empresa a cargo”.

Martínez Orabona afirmó que aún cuando el deceso no haya ocurrido en las instalaciones del terminal o a bordo de una embarcación, como afirma la compañía, dicha afirmación “no sustituye la obligación del Estado de investigar, de responder y de garantizar un servicio confiable. Exigimos una investigación oficial, rigurosa y transparente, y medidas inmediatas para que nunca más una suspensión de viajes deje a residentes de Vieques sin opciones para regresar a su hogar, y acceder a cuidados de salud o medicamentos. Exigimos acciones correctivas urgentes, incluyendo protocolos claros de contingencia. Las vidas viequenses valen.”

Sanabria falleció horas después de haber hecho sus denuncias, en el Caribbean Medical Center, en Fajardo.

El martes, residentes de las islas municipio denunciaron por escrito que quedaron varados el lunes sin previo aviso en el terminal de Ceiba, sin comida, medicamentos o un lugar donde pernoctar, debido a que los viajes fueron suspendidos sin previo aviso. Denunciaron que pasaron la noche con mucho frío en bancos, sillas y los pisos debajo de una carpa en el terminal de lanchas.

Dos viajes de ferries que salieron de Ceiba no pudieron atracar en Vieques el lunes por el alto oleaje, subrayaron.