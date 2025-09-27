El Departamento de Salud activó esta tarde un protocolo para el manejo de las enfermedades que se trasmitieron en la escuela intermedia Ricardo Arroyo Laracuente en Dorado, por la presunta intoxicación de alimentos.

“Tras conocer la situación en el plantel escolar de Dorado, he ordenado la activación inmediata del protocolo para el manejo de enfermedades transmitidas por alimentos”, reiteró el secretario Víctor Ramos Otero al asegurar que, una vez conoció del incidente, le solicitó a la principal oficial de Epidemiología, Miriam V. Ramos Colón, la coordinación de la respuesta.

La activación del protocolo incluye inspecciones inmediatas en el plantel, muestreo de alimentos y agua, entrevistas a la comunidad escolar y coordinación con hospitales de zona para monitorear posibles casos.

PUBLICIDAD

“Inspectores de salud ambiental, junto al personal de Epidemiología e Investigación se encuentran hace un tiempo en el lugar atendiendo la situación y tomando las medidas necesarias para controlar cualquier riesgo”, agregó.

La Autoridad Escolar de Alimentos de la región educativa de Arecibo del Departamento de Educación había indicado que inspeccionaría el comedor de la escuela, luego de que cuatro estudiantes sufrieran la intoxicación.

“Nos mantenemos en comunicación con el Departamento de Educación, asegurando una coordinación efectiva con la administración escolar. El bienestar de nuestros estudiantes y del personal escolar sigue siendo nuestra máxima prioridad”, comentó Ramos Otero.

“Estamos trabajando de manera interagencial para garantizar una respuesta rápida y efectiva, minimizando cualquier riesgo para la comunidad escolar. La activación del protocolo incluye inspecciones inmediatas en el plantel, muestreo, entrevistas a la comunidad escolar y coordinación con hospitales de zona para monitorear posibles casos”, añadió Ramos Colón.