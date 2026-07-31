El Departamento de Agricultura declaró una emergencia fitosanitaria ante el aumento en la detección de la mosca del Mediterráneo en varios pueblos de la Isla.

La Ceratitis capitata o mosca del Mediterráneo es una plaga de alto impacto para la producción agrícola que aunque no representa peligro al humano, es muy peligrosa para los cultivos.

“Se trata de una plaga agrícola que afecta frutas y algunos vegetales al depositar sus huevos dentro del fruto, donde posteriormente se desarrollan las larvas. La emergencia y la cuarentena establecida no están dirigidas a las personas, sino a controlar el movimiento de frutas hospederas, material vegetal y otros artículos que puedan facilitar la dispersión accidental de la plaga”, indicó la agencia en un comunicado.

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A raíz de la emergencia sanitaria, se ha declarado una cuarentena en un perímetro de 27.29 millas cuadradas, que cubre parte de San Juan, Loíza, Cataño y Toa Baja. La cuarentena busca limitar el movimiento de productos agrícolas dentro o fuera de esa zona.

“Queremos orientar con claridad desde el inicio reiterando que esta plaga no afecta la salud humana. La declaración de emergencia es una medida preventiva y operacional que nos permite actuar con mayor rapidez, establecer una zona de cuarentena, movilizar recursos y fortalecer todas las acciones necesarias para proteger nuestros cultivos”, expresó el agrónomo Irving Rodríguez Torres, secretario del Departamento de Agricultura.

“Esta no es una cuarentena para toda la Isla. Se trata de un área delimitada técnicamente para concentrar los recursos, intensificar la vigilancia y evitar que la plaga sea transportada hacia zonas agrícolas. La colaboración de residentes, comerciantes y visitantes dentro de ese perímetro será fundamental”, añadió el funcionario.

El área de cuarentena podrá modificarse o ampliarse conforme avance el monitoreo y se identifique cualquier desplazamiento adicional de la mosca del Mediterráneo. La designación de un área menor dentro de una jurisdicción permite concentrar las medidas de control necesarias que contribuyan a prevenir la dispersión de la plaga, según establece la declaración de emergencia.

La mosca del Mediterráneo es considerada una de las plagas agrícolas más destructivas debido a su capacidad para infestar más de 250 especies de frutas y vegetales. Entre los cultivos que podrían verse afectados se encuentran el mango, los cítricos, la guayaba, la papaya, el aguacate, la acerola, la parcha y la carambola.

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Aunque la plaga no representa un riesgo para la salud humana, puede ocasionar daños severos a las frutas, afectar su calidad comercial, aumentar los costos de producción y provocar restricciones al movimiento de productos agrícolas.

La declaración de emergencia permite al DRNA implementar diferentes medidas, tales como:

Intensificar la vigilancia y el monitoreo mediante la instalación de trampas.

Delimitar las áreas donde se haya identificado presencia de la plaga.

Inspeccionar mercados agrícolas, comercios, vendedores ambulantes, centros de distribución, puertos y aeropuertos.

Inspeccionar viajeros, equipajes y otros posibles medios de dispersión.

Aplicar tratamientos fitosanitarios autorizados.

Manejar o destruir frutas infestadas cuando resulte necesario.

Utilizar insectos estériles u otras técnicas científicamente aprobadas.

Establecer restricciones al movimiento de frutas hospederas, material vegetal u otros artículos regulados dentro o fuera de las áreas afectadas.

Las restricciones específicas serán determinadas conforme a los análisis técnicos y regulatorios de USDA APHIS, con el apoyo del Departamento de Agricultura.

De otra parte, el DRNA exhorta a la ciudadanía a:

No transportar frutas desde áreas bajo investigación o intervención.

No recoger ni trasladar frutas caídas de árboles en las zonas identificadas.

No desechar frutas sospechosas en patios, solares, fincas o áreas agrícolas.

Permitir el acceso del personal autorizado durante las inspecciones y la instalación de trampas.

Cumplir con cualquier restricción de movimiento que sea establecida.

Informar sobre frutas que presenten perforaciones, descomposición inusual, presencia de larvas o caída prematura.

Los primeros especímenes de mosca del Mediterráneo fueron recolectados el 16 de julio de 2026 en trampas Jackson ubicadas en las inmediaciones del Paseo de la Princesa.