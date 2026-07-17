El Departamento de Agricultura reveló que el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura Federal (USDA APHIS), confirmó la identificación de dos especímenes de la mosca del Mediterráneo (Ceratitis capitata) en trampas instaladas en el área del Viejo San Juan.

La detección ocurrió como parte del programa permanente de vigilancia fitosanitaria que mantiene USDA APHIS, mediante una red de trampas e inspecciones para identificar oportunamente plagas cuarentenarias que puedan representar una amenaza para la producción agrícola. La mosca del Mediterráneo es considerada una de las plagas agrícolas de mayor impacto económico debido a su capacidad para atacar más de 250 especies de frutas y algunos vegetales.

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Los especímenes fueron recolectados el 16 de julio de 2026 en trampas Jackson ubicadas en las inmediaciones del Paseo de la Princesa. Además de los dos casos confirmados oficialmente, otros especímenes capturados en el área permanecen bajo evaluación técnica y en proceso de confirmación por parte de las autoridades federales.

El secretario del Departamento de Agricultura, el agrónomo Irving Rodríguez Torres, indicó que la agencia activó inmediatamente sus protocolos de emergencia fitosanitaria y reforzó sus recursos técnicos, operacionales y de vigilancia para apoyar las acciones de delimitación y erradicación.

“Estamos actuando aceleradamente, de forma preventiva y con el rigor técnico que requiere esta situación. La detección temprana nos permite concentrar los esfuerzos en el área identificada, ampliar la vigilancia y tomar las medidas necesarias para evitar que esta plaga alcance nuestras fincas y cultivos”, expresó Rodríguez Torres.

El funcionario enfatizó que, aunque la mosca del Mediterráneo representa una amenaza seria para los cultivos, no constituye un riesgo para la salud humana. Su impacto se concentra en las frutas, debido a que la hembra deposita sus huevos dentro del fruto y las larvas se alimentan de su pulpa, afectando su calidad y capacidad de comercialización.

“He sostenido una reunión con todos los componentes relacionados con este asunto y con los entes federales y municipales correspondientes. Estamos trabajando de manera integrada con USDA APHIS, el Municipio de San Juan, los equipos de manejo de emergencias y nuestro personal especializado para ejecutar una respuesta rápida, ordenada y efectiva”, añadió Rodríguez Torres.

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Como parte de las acciones iniciales, se trabaja en la instalación de una red intensiva de trampas en la Isleta de San Juan, incluyendo sectores del Viejo San Juan y áreas circundantes. Este esfuerzo permitirá delimitar el alcance de la detección, aumentar la frecuencia del monitoreo y recopilar información técnica para determinar las próximas medidas de control.

USDA APHIS, en coordinación con el Departamento de Agricultura, realizará durante los próximos días un monitoreo intensivo del área bajo investigación. Dependiendo de los resultados, los especialistas podrán recomendar tratamientos fitosanitarios en árboles hospederos, la ampliación de la red de trampas y otras estrategias reconocidas internacionalmente, incluyendo la posible liberación de insectos estériles.

El origen de la detección permanece bajo investigación. Las agencias participantes evaluarán los hallazgos y la información recopilada antes de establecer conclusiones sobre la posible vía de entrada de la plaga.

Una plaga de importancia agrícola

La industria del mango y otros sectores dedicados a la producción de frutas tropicales podrían ser particularmente vulnerables ante una dispersión de esta plaga.

“En este momento, nuestra prioridad es contener la situación en el área identificada. Estamos reforzando todas las áreas de inspección, vigilancia y respuesta, movilizando los recursos disponibles y manteniendo comunicación continua con los agricultores y demás componentes del sector agrícola”, sostuvo el titular de Agricultura.

Mientras continúan las labores de vigilancia y delimitación, el Departamento de Agricultura exhorta a residentes, comerciantes, vendedores ambulantes y visitantes del Viejo San Juan a colaborar con las siguientes medidas:

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No trasladar frutas frescas desde el área intervenida hacia otros municipios hasta que se emitan nuevas orientaciones.

No llevar frutas recogidas del suelo o de árboles del área a residencias, fincas o establecimientos comerciales.

No desechar frutas dañadas o sospechosas en patios, solares, fincas o áreas agrícolas.

Inspeccionar las frutas y observar si presentan perforaciones inusuales, áreas blandas, caída prematura o presencia de larvas.

Permitir el acceso del personal autorizado de USDA APHIS, el Departamento de Agricultura y el Municipio de San Juan durante las labores de inspección e instalación de trampas.

Seguir únicamente las orientaciones emitidas por las autoridades oficiales.

El Departamento aclaró que el hallazgo de especímenes en trampas de vigilancia no significa que la plaga se haya establecido en los cultivos agrícolas. Precisamente, la función del sistema de monitoreo es detectar su presencia en una etapa temprana para permitir una intervención rápida.

“La ciudadanía puede tener la certeza de que estamos atendiendo este asunto con seriedad, transparencia y sentido de urgencia, pero sin generar alarma innecesaria. Mantendremos informados a los agricultores, comerciantes y residentes conforme avance el proceso de monitoreo y se confirmen nuevos datos”, concluyó Agro. Irving Rodríguez Torres.

El Departamento de Agricultura continuará ofreciendo actualizaciones oficiales sobre las acciones de vigilancia, delimitación y erradicación.

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