El secretario del Departamento de Agricultura, Irving Rodríguez Torres, informó que la agencia que dirige está al tanto del reclamo para que se aumente el precio del café y ha estado trabajando para ajustarlo tanto del producto 100% de Puerto Rico como el importado, o semitostado, como también se le conoce.

En conferencia de prensa, el secretario reconoció que, según ha trascendido recientemente, hay agricultores solicitando un aumento en el precio del café, y aseguró que “ya el trabajo del café lo venimos haciendo hace tiempo. Es un asunto constante el asunto del precio del café”.

Entonces pasó a explicar particularidades de la industria en Puerto Rico y los mecanismos que se usan para establecer los precios del grano en la Isla.

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Comenzó indicando que se divide en dos categorías: el café 100% puertorriqueño, y el café importado. Refiriéndose al primero, explicó que, para que llegue a su taza, “necesita tres componentes: el que siembra el café, que son nuestros agricultores; el beneficiador, que le compra el grano de café a los agricultores y lo despulpa y lo seca; y el torrefactor, que es el que coge ese café y lo tuesta y lo envasa, y nos lo hace llegar a nosotros”.

Sostuvo que el “el precio del café 100% Puerto Rico tiene un mínimo que el beneficiador se lo compra a los agricultores, hace muchos años, y es de $18 el almud” y agregó que, luego de sostener reuniones con la Asociación de Beneficiadores de Puerto Rico y visitar agricultores grandes, medianos y pequeños, es claro que “hay un reclamo generalizado en la industria que esos $18 deben subirse”.

Sin embargo, aclaró que el público “no debemos preocuparnos en que suba un poco, de $18 a $20, que es lo que están sugiriendo, porque al día de hoy la mayoría de los beneficiadores ya pagan más de $18. Pagan $20, $22 y hasta $25”.

“Así que lo que le estamos haciendo es justicia a los agricultores de ponérselo en papel lo que hoy ya ocurre recurrentemente, que ya le pagan ese café un poco más caro. Ese es el de Puerto Rico. Ese es el reclamo de los beneficiadores y el reclamo específicamente de los que siembran, de los agricultores, que es hacerles justicia a los agricultores”, afirmó.

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Mientras, en lo que se refiere al café importado, las cosas funcionan de manera diferente. Según explicó, el secretario, Puerto Rico consume unos 300,000 quintales de café, pero en las plantas de la Isla solo se recogen unos 34,000 quintales. Esa diferencia entre lo que se recoge y lo que se consume, “lo trae el Departamento de Agricultura importado”.

Detalló que desde la década del 1960 existe un arancel sobre el café, y cualquiera persona que traiga café a Puerto Rico lo tiene que traer más caro, “tendría que pagar $200 el quintal” por encima del precio que tenga al momento. Sin embargo, como el Departamento de Agricultura no paga ese arancel, históricamente se ha encargado de importar ese café.

“El precio de ese semitostado debe revisarse constantemente, y eso es un trabajo que, por ley, recae sobre DACO (Departamento de Asuntos del Consumidor). Nos hemos reunido en varias ocasiones con el secretario del DACO (Hiram Torres Montalvo). Es un comité de expertos donde están representados los tres componentes que dijimos del sector cafetalero (agricultor, beneficiador y torrefactor), más economistas, más diferentes personas expertas en el café. Desde que Hiram (Torres Montalvo), el secretario de DACO, comenzó en diciembre, se está reuniendo con el comité. Ellos le van a hacer una recomendación, y el secretario muy responsablemente tomará una decisión de qué hacer con el precio del café semitostado”, explicó.

“Es importante revisarlo por dos razones: uno, porque es comodity, puede subir y puede bajar, en algún momento llegó históricamente a estar en $500 el quintal; y segundo, porque no nos podemos dar el lujo de perder dinero, que sí ocurrió en algún momento entre el 2024 y el 2025”, agregó.

“Así que la recomendación siempre ha sido la misma, y entiendo que el secretario está de acuerdo con estos ajustes, y es revisar el precio más a menudo, y segundo, explorar la posibilidad de hacer una fórmula elástica, donde nunca perdamos en la compraventa de café”, sostuvo.