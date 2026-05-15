El tiempo en desuso hizo que una de las áreas históricas del Bosque Nacional El Yunque quedara cubierta con sedimento, en el que las plantas y matorrales crecen ahora de manera silvestre.

Para proteger lo que queda de la estructura, conocida como “Baño de Oro”, la organización Para la Naturaleza realizará este próximo 23 de mayo una limpieza. Pero, tan pronto anunciaron el evento, los cupos para conseguir voluntarios para la tarea programada de mantenimiento se llenaron a capacidad, informó José Pedrogo Casillas, interprete ambiental de Palo Colorado en El Yunque.

Según contó, Baño de Oro es una de las dos piscinas recreativas que construyeron los estadounidenses durante la Gran Depresión del 1930 para promover la recreación. A la otra piscina se le conoce como Baño Grande.

PUBLICIDAD

La construcción de las piscinas, realizada bajo la presidencia de Franklin Delano Roosevelt, se hizo “usando espacios o fosas que ya habían sido previamente escavadas por los españoles. En la época de la conquista, los españoles sacando oro de los ríos de El Yunque, pues, creaban fosas, hoyos enormes, usando dinamita para extraer oro de los ríos. En esas fosas gigantes, lo que ellos hacen era trabajar alrededor de ellas, expandirlas y crear unas facilidades que combinara elementos naturales, porque esta piscina se llena con el mismo flujo del río y el flujo continúa. Era un espacio para que la gente disfrutara”, contó.

Entrada a la vereda de Baño de Oro, en El Yunque. ( Suministrada )

Las piscinas fueron cerradas al público para la década de los años ’70, debido a que las personas llegaban a la zona de noche y morían de hipotermia o ahogamiento.

En la actualidad, Baño Grande es la zona en la que se puede apreciar por su antiguo uso como piscina.

Baño de Oro corrió otra suerte. Sin embargo, está en el Registro Nacional de Propiedades Históricas.

Pedrogo Casillas comentó que Para la Naturaleza realiza entre dos a tres limpiezas al año de ambas piscinas. Esta vez le tocó el turno a Baño de Oro.

Lo que buscan es “preservar este legado histórico, que se le dé mantenimiento adecuado o requerido, no con intenciones de restaurarla”, señaló.

Comentó que en la zona ha crecido un “ecosistema entero”, que ha hecho que se pueda “caminar donde se supone haya agua”.

Quedan todavía pequeñas zonas en las que se puede observar el agua del río y parte de la estructura. Además, queda una estructura tipo gazebo.

PUBLICIDAD

Pedrogo Casilla detalló que en el evento se limpiarán las cunetas para evitar más acumulación de cedimento y permitir que el río siga su paso. Se hará remoción de escombro y material vegetativo. Lo llamó un “mantenimiento superficial para que fachada se vea en buen estado”.

En la foto: Baño Grande. (Archivo / GFR Media) ( Xavier Garcia )

Alertó que entre junio o julio realizarán la limpieza de Baño Grande. Para este evento, también se buscarán voluntarios.

¿Dónde queda?

Baño de Oro está localizado en el kilómetro 12.1, de la carretera PR-191, que se accede por Río Grande.

El funcionario comentó que hay dos estacionamientos en el kilómetro 12, desde donde se camina a la vereda del área histórica. De allí, se accede a la vereda de Baño de Oro.

En esta zona donde estaba la antigua piscina, se puede encontrar a la ranita de labio blanco y varias especies de coquíes. También hay grillos, esperanzas y escarabajos.

Se encuentran, además, camarones de agua dulce en el río, así como Palma de Sierra y Yagrumos a su alrededor.

En la vereda de Baño de Oro también se puede observar lo que quedó de un proyecto fallido que el Servicio Forestal de los Estados Unidos, quien administra las tierras de El Yunque, pretendió hacer para criar peces, en particular truchas. Son tres piscinas. El proyecto no prosperó porque las truchas no sobrevivieron al clima tropical, retaló Pedrogo Casillas.

Para la Naturaleza ha logrado autorización para esta limpieza, ya que realiza un proyecto educativo en El Yunque. Específicamente, realizan unos seis recorridos diurnos y nocturnos.