El alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla, aseguró hoy que unas 1,500 familias de su pueblo sufren bajas de voltaje diario, por lo que solicitó la presencia del presidente de LUMA Energy, Juan Saca.

A través de declaraciones escritas el ejecutivo municipal dijo que el problema de voltaje ha tocado por años los barrios Palmarejo y Cuyón, por lo que requirió acción inmediata de la empresa encargada del sistema de transmisión y distribución eléctrica en Puerto Rico.

“Por años los vecinos han padecido de problemas de voltaje, sin embargo, esta situación se ha agudizado en los pasados meses. El sistema cada día está peor. Mi llamado, a nombre de los residentes de Cuyón y las familias de Palmarejo, es que se designe personal y recursos para atender este problema. Le estamos pidiendo al presidente Saca que visite nuestra ciudad para que vea los problemas que tenemos, que escuche a las comunidades”, mencionó García Padilla.

El alcalde explicó que las quejas de los vecinos son constantes con diversas experiencias en ambas comunidades.

“Tenemos energéticamente parte de la ciudad inestable, los transformadores ya no pueden suplir la demanda. Tenemos miles de familias afectadas que no pueden prender un abanico para pasar la noche, con problemas para cocinar sus alimentos debido a que las estufas o microondas no prenden. Tenemos otros que han tenido problemas con sus acondicionadores de aire, neveras entre otros electrodomésticos”, añadió finalmente.