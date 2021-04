“Me equivoqué”. El alcalde de Utuado, Jorge Pérez, aseguró esta tarde que no hubo un brote de COVID-19 en una gallera de su municipio y que los sobre 30 infectados del virus, se contagiaron en galleras de Lares e Isla Verde.

“No sé si yo me equivoqué o lo sacó de contexto el que me hizo la entrevista, porque yo nunca dije, no fue en Utuado, la gente se contagió fuera de Utuado, en dos galleras afuera, fue una en Isla Verde y otra fue en Lares, que la gente se contagió”, indicó el mandatario municipal a Primera Hora.

“A raíz de eso, ellos llegaron, unos 11 galleros, y contagiaron a su familia y en esas jugadas de gallo tengo a 36 personas contagiadas. Contagiaron a las esposas, los hijos... En Utuado hay gallera, pero no estaban abiertas para ese tiempo, están cerradas”, afirmó el alcalde.

Más temprano, en una entrevista radial con Red Informativa de Puerto Rico, Pérez había manifestado lo siguiente: “Tenemos sobre 60 casos de COVID en Utuado. En el rastreo nos hemos percatado que estas personas, casi 36 a 40 personas, fueron en una jugada de gallos en una gallera de Utuado”.

El alcalde reiteró su llamado a la ciudadanía a seguir las medidas sanitarias para evitar más contagios por COVID-19. “Independientemente de estemos en una gallera o estemos donde estemos, es lo mismo, tenemos que mantener distanciamiento social, tenemos que usar mascarilla, y estar siempre con el lavado de manos, sea con alcohol o sea con sanitazer, la responsabilidad es individual, de cada individuo, dónde se mete y el equipo de protección que debe utilizar”, dijo.