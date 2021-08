Los alcaldes de Isabela, Aguadilla y Rincón están de vuelta a sus hogares tras ser hospitalizados por COVID-19.

El ejecutivo municipal isabelino Miguel “Ricky” Méndez Pérez informó en la tarde del pasado viernes que fue dado de alta. El alcalde describió su enfermedad como una “pulmonía severa”. Arrojó positivo al virus a finales de julio.

“A toda la comunidad cristiana, iglesias de todas las denominaciones, que no me soltaron de sus oraciones en ningún momento, a ustedes mi profundo agradecimiento, de todo corazón. También agradezco a los medios de comunicación por la deferencia hacia mi persona y cada paciente de COVID-19, por permitirme llevar un mensaje de que esta lucha debe de continuar, que hoy, soy un vivo ejemplo de que la vacuna es necesaria... sin ella hoy no estaría expresando estas palabras”, manifestó Méndez Pérez.

“Por el momento se me ha requerido descanso absoluto en mi hogar para ir poco a poco retomando mi ritmo de trabajo”, agregó.

Mientras, el alcalde aguadillano Julio Roldán Concepción indicó que ayer, domingo, salió del hospital. El funcionario dio positivo el pasado lunes y recibió tratamiento monoclonal, que se brinda a pacientes que tienen alta posibilidad de desarrollar síntomas graves.

“Les informo que en el día de ayer culminé mi tratamiento y fui dado de alta. Ya me encuentro mucho mejor descansando en mi hogar y en continua comunicación con Maviael Morales (alcalde interino) sobre el estatus de los trabajos pendientes en nuestro municipio. Agradezco las muestras de cariño y afecto así como mantenerme en sus oraciones. Pronto vuelvo con más fuerza que nunca para seguir construyendo la nueva Aguadilla. ¡Nos vemos muy pronto!”, expresó.

Por su parte, el alcalde rincoeño Carlos López Bonilla fue dado de alta el pasado viernes. Arrojó positivo durante la primera semana de agosto.

“Luego de estar hospitalizado por complicaciones causadas por el COVID-19, el alcalde de Rincón, Carlos López Bonilla, fue dado de alta en la tarde de hoy, viernes, el mismo permanece en su hogar recibiendo tratamiento médico preventivo. A su vez agradece a toda la ciudadanía las muestras de apoyo, oraciones y buenas vibras por su pronta recuperación”, se informó en Facebook.

Los tres alcaldes están vacunados contra el coronavirus. Las autoridades de salud indican que las personas vacunadas tienen mayor protección de ser hospitalizadas o morir por COVID-19, aunque pueden contraer el virus y transmitirlo a otros.

De 2,848,293 personas aptas para vacunarse en Puerto Rico, unas 1,938,597 (68.1%) ya están completamente vacunadas y 2,232,458 (78.4%) han recibido al menos una dosis, según estadísticas del Departamento de Salud.