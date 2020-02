Alexa no fue velada.

La mujer que fue vilmente asesinada a tiros en un aparente crimen de odio en la madrugada del lunes en Toa Baja no recibió un velatorio público, informó Miguel Díaz, dueño de la funeraria San Miguel en Canóvanas.

“Fue por decisión de la familia. En estos momentos, está en proceso de cremación”, sostuvo vía telefónica con Primera Hora.

La funeraria se había puesto a la disposición de ayudar y brindar los servicios fúnebres para Alexa.

Se desconoce si la familia celebrará un acto de recordación privado.

Nandy Torres, el hombre que intentó ayudar a Alexa mientras deambulaba entre Fajardo y Luquillo y cuyo video del pasado mes de noviembre se volvió viral en las redes sociales, se expresó en desacuerdo con la cremación.

“No estoy de acuerdo y no estaré de acuerdo con la decisión que, ahora los padres de nuestra amiga Alexa, que en paz descanse, están tomando. No siento en mi corazón y no creo que ellos deben tomar esa decisión. Solamente lo que les tocaba a los padres de Alexa identificar ese cuerpo ya que trajeron a esa alma sufrida a este mundo”, expresó el hombre en un Facebook Live.

Bien molesto por la decisión q ahora la familia de Alexa quieren tomar sobre cremar el cuerpo de nuestra amiga y hermana , vamos a ver cuánto a poyan .No a la Cremación de Alexa si a un velorio digno para esta joven q tanto sufrió en su vida. Posted by Nandy Torres Rosa on Wednesday, February 26, 2020

El buen samaritano, quien en una ocasión le compró un refresco y un pedazo de bizcocho a la joven que llevaba siete meses en las calles del País, sostuvo en entrevista con Primera Hora que Alexa le había confesado que sufrió maltrato en su hogar y que vivía un “encierro” del cual escapó en cuanto pudo.

“No creo que la decisión de cómo se va a velar a Alexa les toca a ellos. Eso le toca a un pueblo, a los únicos por ahí que le dieron de comer, a los únicos que no la despreciaron. La decisión de cremar a Alexa porque sí, porque ellos quieren, lamentablemente esa decisión ellos la perdieron desde el momento que empezó el maltrato en ese hogar, desde el momento que la dejaron ir como deambulante transexual. Yo entiendo que Alexa debe ser velada dignamente”, añadió Torres en el video de Facebook.

Entrevista a Nandy Torres Rosa, el hombre que trató de auxiliar a Alexa. Posted by Primera Hora on Tuesday, February 25, 2020

Alexa fue encontrada muerta al día siguiente que se popularizara en redes sociales una denuncia infundada de Carlos Javier Fret Negrón. El individuo alegaba que la mujer había entrado a un baño de un McDonald’s de Toa Baja para acosar con un espejo a mujeres y niñas.

La publicación generó reacciones transfóbicas. Sin embargo, Torres pidió clemencia a través de sus redes sociales para que no atentaran contra su vida pues informó que Alexa era una paciente mental, que no era violenta y que utilizaba un espejo porque tenía delirios de persecución y quería observar siempre a quien tuviera cerca.