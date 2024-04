Son mujeres que se cansaron de escuchar de los atroces feminicidios en Puerto y por eso se lanzarán a la calle durante tres días para correr contra la violencia de género.

En el evento Kilómetros de Cambio, 27 mujeres maratonistas harán una carrera de relevo a través de 45 municipios del 17 al 19 de mayo en el cual recaudarán fondos para los albergues para sobrevivientes de violencia doméstica y sus hijos.

Al igual que las 27 maratonistas, el público en general se puede unir a la iniciativa e inscribirse, con un donativo, para realizar una carrera virtual en las redes sociales.

Quienes deseen inscribirse pueden hacerlo en micarrerapr.com. Los donativos también son bienvenidos por ATH Móvil a nombre de Kilómetros de Cambio y a la cuenta. Igualmente, se está recabando el apoyo económico de empresas que aporten a esta causa contra la violencia de género.

Quienes deseen dar su donativo a esta causa, también pueden donar a la cuenta 66-1062633 del Banco Popular. ( Suministrada )

“No podemos tolerar más que la violencia destruya las vidas de nuestras mujeres, provocando inmenso dolor a sus hijos y familiares. Cuando corramos, vamos avanzando hacia un mañana sin miedo. Corremos con fuerza porque damos pasos para representar a mujeres que necesitan escapar de una dolorosa realidad de violencia y a tantas otras mujeres que ya no están”, manifestó Deborah Maldonado, triatleta y maratonista que fundó Kilómetros de Cambio para apoyar a la Red de Albergues de Violencia de Género.

La totalidad de los fondos recaudados se distribuirá en los albergues de la Red:

Hogar Ruth

Casa Bondad

Casa Protegida Julia de Burgos

La Casa de Todos

Hogar Nueva Mujer

Hogar La Piedad

Capromuni I y II

“Es hora de frenar la violencia de género con tantos casos alarmantes como los de estos días. Una de las formas es proveerles un espacio seguro a mujeres que están en inminente peligro en sus hogares. En los albergues salvamos vidas de las mujeres y sus hijos. Allí las recibimos cuando llegan, muchas veces fuertemente golpeadas y también con cicatrices en el alma. He visto como, al escapar de sus agresores, renacen ante la oportunidad de un futuro mejor para ellas y sus hijos. Esta carrera Kilómetros de cambio es una carrera por la esperanza para tantas mujeres que merecen vivir sin miedo”, expresó por su parte, Lisdel Flores, directora de Hogar Ruth.

Las 27 maratonistas partirán desde el Parque Central de San Juan en una ruta alrededor de las costas de Puerto Rico y culminarán tres días después en el lugar de inicio con una actividad festiva de recibimiento.

Kilómetros de cambio ( Suministrada )

El entrenador Freddy Rodríguez, quien dirige uno de los grupos más grandes de “running” en Puerto Rico, los Freddy Runners, fundador de Las 16 millas de Sabrina y uno de los pilares fuerte de la caminata Da Vida, de Raymond Arrieta, es el cofundador de Kilómetros de Cambio.

Entre las maratonistas que harán la carrera están: la presentadora de televisión Alexandra Fuentes; Omayra Borges, una de las fundadoras de Run Like a Lola, que auspició la carrera “Lola’s Challenge”; la periodista televisiva Layza Torres; Meli Ríos, nadadora y deportista de Triatlon; Yolanda Mercado, maratonista elite retirada; Carla Coira, Mayor Maratonista y Triatleta de Abbot Majors Marathon y Patsy Ramírez, maratonista, triatleta y ultramaratonista.

Algunas de las maratonistas como Lina García, quien es triatleta, han manifestado su compromiso personal con la carrera.

“Correré porque aún recuerdo con lágrimas cómo, hace 38 años, una mujer salió de madrugada corriendo de su casa, me agarró, me montó en el carro y me dijo ‘nos tenemos que ir’. Correré porque pude terminar un noviazgo en el que fui víctima de violencia. Correré porque hoy me atreví a contar mi historia, algo que llevaba muy dentro”, indicó García.

