El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Víctor Ramos, indicó hoy que hay un médico en estado crítico con COVID-19, esto en momentos en que se ve un alza en la cantidad de contagios de coronavirus en el campo de la salud, tanto entre doctores como en el sector de la enfermería.

“La pandemia persiste en Puerto Rico”

Ramos dijo que en 47 galenos han contraído la enfermedad, 16 de ellos en más o menos dos semanas, según estimó.

“Teníamos 31 y se quedó así como por dos meses y ahora vamos por 47, en dos semanas, se ha disparado, como el resto del país”, indicó Ramos. Al menos un médico ha muerto por la pandemia, el pediatra Víctor de Jesús.

Solo uno de los 47 galenos que ha enfermado por COVID-19 en toda la pandemia se encuentra hospitalizado al momento, indicó Ramos.

“Es el que está en ventilador, está en estado crítico”, dijo Ramos, quien no quiso dar detalles adicionales de este médico citando leyes federales que protegen los derechos de los pacientes.

La cantidad de médicos enfermos con el coronavirus es un reflejo de lo que está ocurriendo en términos generales en Puerto Rico, explicó Ramos.

“Cuando empieza la apertura, comienza la gente ha obviar las medidas de seguridad. Pensaban que el virus estaba controlado y ahora estamos teniendo 100, 200 pruebas positivas diarias”, lamentó Ramos.

Aclaró que esta cifra de 47 médicos enfermos no implica que haya escasez de personal para atender a los pacientes de COVID-19 en la isla. También dijo que ya no se refleja el problema que habían denunciado de que los hospitales no estén suministrando el equipo médico necesario a sus empleados de salud, aunque dijo que en el futuro, dependiendo del aumento de casos, pudiera escasear equipo médico en lo que se ordenan abastos y estos llegan a la isla.

Por su parte, Julio Irson, portavoz del Colegio de Enfermería Práctica de Puerto Rico, dijo que en unas dos semanas han visto subir la cifra de enfermeros y enfermeras que han dado positivo a las pruebas de COVID-19, de unos 200 a cerca de 300, aproximadamente.

Agregó que tienen conocimiento de dos enfermeras que han muerto por el virus.

“Importante: no bajemos la guardia. Que los profesionales de enfermería, profesionales de salud no bajemos la guardia en esta faceta de la pandemia porque estamos ahora en la etapa crítica donde hay más casos y mas exposición y probabilidades de contagio”, sostuvo Irson.