Más de 60,000 abonados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) del área metropolitana se beneficiarán de las mejoras al sistema de agua potable tras el inicio de labores en la Estación de Bombas Finca Rosso 1, en Bayamón.

El anuncio lo hizo la gobernadora Jenniffer González Colón, quien detalló que la estructura resultó destrozada en agosto pasado por un estallido de agua que fue, a su vez, resultado de una falla eléctrica.

La gobernadora indicó que estaban haciendo una inversión de $10.7 millones para atender la emergencia que ha provocado la salida de funciones de equipos de esa estación.

González explicó que, desde el pasado 17 de agosto, más de 60,000 abonados de Bayamón, Guaynabo y sectores altos de San Juan han experimentado intermitencia en el servicio de agua potable luego de que esa instalación sufriera un evento crítico provocado por severas fluctuaciones de voltaje en el sistema eléctrico, lo que ocasionó daños significativos, incluyendo la explosión de tuberías internas, el colapso de losas de concreto, inundaciones y daños a los sistemas eléctricos y de control.

“Falló todo el panel de la parte de atrás del sistema eléctrico, y eso afectó el funcionamiento de estas tres bombas. El efecto generó un golpe de ariete, que no es otra cosa que un golpe de agua, que no permite que el flujo siga en su curso, y ese aumento repentino en la presión del sistema hizo que dos de las bombas se salieran de sitio, la segunda y la tercera bomba, que están desconectadas. Se levantó el terreno, se rompieron las conexiones, desconectando dos de las tres bombas necesarias para darle agua a Guaynabo, Bayamón y algunos sectores de San Juan”, explicó la gobernadora.

Solamente quedó operacional la bomba número 3, que es la que está funcionando en estos momentos, y “está botando agua, porque no aguanta la presión de agua del trabajo que está haciendo, está haciendo la función de tres (bombas). Así que en cualquier momento esa bomba pudiera colapsar”.

Sostuvo que, ante la situación, y “la continua preocupación de los alcaldes (Edward O’Neill, de Guaynabo; Ramón Luis Rivera, de Bayamón; y Miguel Romero, de San Juan)”, la AAA “activó de inmediato un plan de emergencia para tratar de evitar interrupciones mayores”, si bien “esas interrupciones se dieron, y se continúan dando en el municipio de Guaynabo, en los barrios altos, al igual que en el municipio de Bayamón, en los campos; y algunos sectores altos de San Juan”.

Además, afirmó, usó la orden ejecutiva firmada en el verano pasado, que declara “un estado de emergencia en condición crítica la infraestructura de la Autoridad de Energía Eléctrica”, para poder atender la situación “de manera inmediata”.

La obra comenzará su etapa de construcción tan pronto como este lunes, y se desarrollará en dos fases, incluyendo la reparación estructural de la instalación, el reemplazo de tuberías de hormigón por tuberías de hierro dúctil más resistentes a impactos, la modernización de los sistemas eléctricos y de control, y la rehabilitación de equipos críticos. El tiempo estimado de construcción es de 60 a 90 días, con resultados proyectados para abril de este año.

“Esta estación de bombas es vital para la estabilidad del sistema de agua en toda la región. Los daños que sufrió evidenciaron la fragilidad de una infraestructura que llevaba años sin la inversión necesaria. Por eso actuamos con rapidez, no solo para atender la emergencia, sino para garantizar una solución permanente que haga esta facilidad más segura y resiliente”, afirmó González.

Y en la Estación de Bombas Monteflores

Por otro lado, la gobernadora también anunció que, como parte del mismo esfuerzo de transformación del sistema de agua en el área metropolitana de San Juan, se invertirán $4 millones para avanzar el proyecto de la Estación de Bombas Monteflores, en Santurce, para mejorar el servicio a la comunidad de Monteflores, donde sobre 700 familias que llevan más de 15 años experimentando bajas presiones e intermitencias en el servicio de agua potable.

“Hoy puedo anunciar con orgullo que este problema histórico, que por años permaneció sin atenderse, sin asignación de recursos, sin soluciones concretas, a través de esta gestión que hacemos hoy le vamos a devolver la tranquilidad a estos vecinos, con una inversión de $4 millones de fondos de la AAA, para trabajar los 4.5 kilómetros de tuberías que tienen el problema de baja presión e interrupciones en el servicio”, afirmó González.

Explicó que los trabajos se extenderían a través de toda la avenida Sagrado Corazón, y conllevan una nueva instalación de bombas en la zona con capacidad de hasta 480 galones de agua por minuto, lo que permitirá suplir la demanda de esa zona, beneficiando así a 768 unidades residenciales y no residenciales de Monteflores.

Detalló que el proyecto “está ahora mismo en un 30% de diseño, con el objetivo de poder anunciar una subasta para este proyecto en abril de este año”.

“Yo lo voy a resumir de una forma bien sencilla: si no hay agua, no hay vida. Así que, agua segura hoy, tranquilidad mañana”, sentenció la gobernadora antes de finalizar el anuncio.