LUMA Energy continuará con sus trabajos de mejoras planificadas este lunes con interrupciones en el servicio eléctrico que afectarán siete municipios de la Isla.

Según precisó el consorcio encargado del sistema de transmisión y distribución eléctrica en Puerto Rico a través de su portal, los trabajos que iniciaron desde temprano hoy, incluyen labores para mejorar la resiliencia en los postes, así como el reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos.

Las interrupciones eléctricas se extenderán por varias horas.

“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”, ha indicado LUMA.

Estos son los pueblos en los que trabajarán:

Aibonito

Bayamón

Lajas

Quebradillas

Mayagüez

Caguas

San Lorenzo