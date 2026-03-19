Puerto Rico sigue buscando trabajadores.

Como parte de sus esfuerzos para fortalecer el acceso al empleo y promover el desarrollo económico en las comunidades, Vimenti llevará a cabo una feria de reclutamiento el próximo miércoles, 25 de marzo, de 1:00 p.m. a 3:00 p.m., en sus instalaciones ubicadas en el Residencial Ernesto Ramos Antonini en San Juan.

La iniciativa es organizada por el Programa de Empleabilidad y Carreras de Vimenti, adscrito al Área de Desarrollo Económico, y tiene como objetivo conectar a personas en busca de empleo con oportunidades reales de inserción laboral.

Las personas interesadas solo deben llevar su resumé. Quienes no cuenten con uno pueden solicitar apoyo para preparar su resumé durante la actividad.

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“En Vimenti, creemos firmemente que el acceso a un empleo digno es una herramienta clave para transformar vidas y fortalecer nuestras comunidades. Esta feria representa una oportunidad concreta para conectar talento con empleadores y abrir puertas a nuevas trayectorias profesionales”, expresó Limaris Aponte, directora del Área de Desarrollo Económico en Vimenti.

Durante la feria, los asistentes podrán conocer y solicitar puestos disponibles en diversas áreas, incluyendo:

Servicio al cliente

Mantenimiento

Ventas al detal

Servicio de alimentos

Limpieza y servicios generales

Además de explorar oportunidades laborales, los participantes recibirán orientación sobre el proceso de solicitud de empleo y podrán conocer de primera mano los servicios que ofrece el Programa de Empleabilidad y Carreras, diseñado para apoyar a adultos en su camino hacia la estabilidad económica.

El Programa de Empleabilidad y Carreras de Vimenti ofrece talleres de desarrollo profesional, apoyo en la preparación de resumés, desarrollo de destrezas de entrevista y acompañamiento continuo durante el proceso de inserción laboral.

Para más información sobre la feria de empleo y el Programa de Empleabilidad y Carreras, puedes llamar al 787-772-4729.

Vimenti se une al esfuerzo

Como parte de esta iniciativa, Vimenti también participará como empleador, con varias plazas disponibles en la organización.

Las personas interesadas en oportunidades con Vimenti podrán ser atendidas a partir de las 10:00 a.m.

Los participantes interesados en formar parte del equipo de Vimenti podrán conocer y solicitar puestos disponibles en diversas áreas, incluyendo: