A pesar de las lluvias registradas ayer en prácticamente todo Puerto Rico, estas no fueron suficientes para aliviar la sequía que enfrenta la isla y que mantiene a los principales embalses del País disminuyendo sus niveles.

Según la gráfica de monitoreo publicada por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) solo tres de los 11 embalses vieron un pequeño aumento en sus niveles.

Carraízo, quien en las pasadas semanas presentaba una acelerada disminución, aumentó ayer unos ohco centímetros, mientras que Carite y Caonillas aumentaron dos y ocho centímetros respectivamente.

La Plata por su parte disminuyó ocho centímetros, Cidra bajó un centímetro y Toa Vaca cuatro centímetros.

PUBLICIDAD

Río Blanco, Fajardo, y Cerrillos disminuyeron cinco, siete, y seis centímetros respectivamente.

Niveles de los embalses. ( Captura )

El viernes, la presidenta ejecutiva de la AAA)\, la ingeniera Doriel Pagán, lanzó un llamado a la población a adoptar medidas para evitar el despilfarro y malgasto de agua, toda vez que se viene registrando una insuficiencia de lluvias y los niveles de los embalses están bajando.

“Es importante que la gente empiece a prestar más atención a esta situación y eviten despilfarrar agua. Que tomen medidas, no sobrealmacenar agua; si está haciendo los quehaceres domésticos del día a día de la casa, si se están lavando los platos, no dejar la pluma abierta; mientras se está en el baño, no dejar la pluma abierta mientras no se está usando; no regar las plantas; no lavar las aceras con la manguera; no lavar carros; evitar esas actividades; no llenar piscinas, sabemos que hace mucho calor, hay vacaciones, pero las piscinas requieren una gran cantidad de agua”, exhortó.

Pagán afirmó que la Autoridad se mantiene “monitoreando” de cerca la situación para ver qué medidas podrían ser necesarias en los próximos días.

No obstante, la ingeniera sostuvo que, al menos por ahora, no consideran un inminente racionamiento, más allá de lo que está ya en vigor en un puñado de municipios del noreste.

“Entendemos que, por las próximas tres semanas, no vamos a necesitar ningún racionamiento. Ya entonces podríamos estar ante un panorama más sensitivo”, afirmó Pagán, acotando que, “obviamente esa situación podría cambiar”, según se registren lluvias o no. “Pero estamos haciendo todo lo posible en la Autoridad para evitar llegar ahí (a un racionamiento)”.

Sin embargo, agregó “seguimos con los mismos planes (de racionamiento) que tenemos implementados hasta ahora en los municipios de Canóvanas, Loíza, Río Grande, Juncos y Las Piedras. Seguimos con las mismas plantas en vigilancia, que hemos estado notificando constantemente, que serían las que podrían entrar en algún plan de ajuste”.

Explicó que en la planta de filtros de Juncos tuvieron que comenzar un plan de ajustes, de 9:00 p.m. a 5:00 a.m.