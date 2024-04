El recién nombrado astronauta, Marcos Gabriel Berríos Roldán, le lanzó este sábado un reto a 200 jóvenes boricuas que participaron de las Olimpiadas Matemáticas de Puerto Rico.

El mismo fue que dejen “sus propias huellas en el mundo”.

“Cuando yo estaba en su lugar, jamás imaginé que mi camino me llevaría desde Puerto Rico hasta las estrellas. Pero aquí estoy. Y si yo puedo alcanzar mi sueño, ustedes también pueden y hasta pueden superarlo”, afirmó el guaynabeño en el mensaje de ocasión que ofreció durante la premiación que se realizó en el Coliseo Rafael A. Mangual del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM).

PUBLICIDAD

De inmediato, emplazó a los estudiantes de escuela elemental, intermedia y superior a que “sueñen en grande, que sigan trabajando duro y que nunca dejen de aprender”.

12 Fotos El puertorriqueño Marcos Berríos, un mayor de la Fuerza Aérea que fue seleccionado a la campaña Artemis de la NASA en el 2021, completó sus dos años de capacitación básica, por lo que recibirá sus "alas" hoy.

Es que Berríos Roldán se encaminó en su fructífera carrera profesional, que lo llevó a convertirse el pasado 5 de marzo en el segundo astronauta boricua, en estas competencias de matemáticas.

“Mi aventura comenzó aquí”, afirmó.

Reveló que en el año 2000 representó a Puerto Rico, junto a otros cinco estudiantes, en unas olimpiadas internacionales de matemáticas que se realizaron en Corea del Sur. Comentó que su equipo obtuvo ocho puntos.

Demarcó ese ejemplo con el hecho de que los jóvenes puertorriqueños que representaron a la Isla en las olimpiadas realizadas en el 2022 aumentaron su perfil y lograron obtener 40 puntos.

“Yo quiero que miren este crecimiento”, afirmó Berríos Roldán, al destacar el potencial que hay entre la juventud boricua.

El astronauta, de 40 años, aprovechó para mostrar una foto tomada por la Estación Espacial Internacional de Puerto Rico.

“Para mí, parece que Puerto Rico está flotando en el azul inmenso del Mar Caribe y, aunque parezca un punto pequeñito en la inmensidad del espacio, en este punto hay muchos sueños, en este punto hay muchas aspiraciones. Lo que me encanta de esta foto es que me hace recordar de dónde vengo y también de los sueños que yo tenía cuando estaba en todos los zapatos de todos ustedes. Quiero hoy mostrar que las matemáticas y las ciencias no son sólo números y fórmulas, sino que pueden ser un lenguaje con el que podamos escribir nuestra propia historia”, manifestó.

PUBLICIDAD

Entre otras cosas, Berríos Roldán afirmó que estas competencias de matemáticas le ayudaron a tener “pensamiento crítico”, a tomar decisiones, prestar atención a los detalles, ser cuidadoso, ser persistente, así como a tener “razonamiento lógico”, adaptabilidad y “habilidades analíticas”.

“Aprendí a voltear mis ideas paso a paso para llegar a una conclusión sólida”, sostuvo.

“Las matemáticas de seguro desarrollan la creatividad, que no son solo ecuaciones, sino me imagino un papel en un cartón en donde a veces hay que pintar soluciones nuevas usando las herramientas que tienes”, añadió.

Berríos Roldán, quien posee un doctorado en aeronáutica y astronáutica de la Universidad de Stanford de California, se graduó en marzo pasado tras haber completado el programa Artemis. Recibió sus “alas” de manos del primer astronauta boricua y quien en la actualidad es el jefe de los astronautas en la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, sigla en inglés), Joseph Acabá.

Durante la graduación, sus compañeros le eligieron de manera unánime como el mejor piloto del grupo.

De padres puertorriqueños, Berríos Roldán nació en una base militar en Tennessee. Sin embargo, se crió en Guaynabo, pueblo al que acogió como suyo.

Cursó sus estudios primarios en la Academia Wesleyana, en Guaynabo, y se graduó de cuarto año de escuela superior localizada en el Fuerte Buchanan, Antilles High School.

La NASA destacó en la biografía de Berríos Roldán que es mayor de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Trabajó como ingeniero aeroespacial para la Dirección de Desarrollo de la Aviación del Ejército de Estados Unidos en el aeródromo federal de Moffett, en California, y como piloto de helicópteros de búsqueda y rescate de combate para la Guardia Nacional Aérea de California. Es piloto de pruebas y tiene una licenciatura en ingeniería mecánica del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, en inglés), en Cambridge, Massachusetts, y una maestría en ingeniería mecánica, así como un doctorado en aeronáutica y astronáutica de la Universidad de Stanford, en Palo Alto, California. Ha acumulado más de 110 misiones de combate y 1,400 horas de vuelo en más de 21 aeronaves diferentes.