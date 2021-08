Pese a la escasez de personal que tienen los hospitales y al cansancio que ha producido la pandemia del coronavirus a los pocos trabajadores que emplean, el presidente de la Asociación de Hospitales, Jaime Plá, auguró este viernes que se registrarían despidos próximamente en estas instituciones por personal que no ha deseado vacunarse.

“El personal que no se vacuna, al final del camino, probablemente se quedará sin trabajo, porque la orden ejecutiva indica que si no estas vacunados no puedes trabajar”, afirmó el funcionario en entrevista con Primera Hora.

Plá señaló que este tipo de decisión será difícil para las instituciones, pues “el personal que tenemos es un personal que está cansado. Es un personal que ha estado trabajando durante un año y ocho meses”.

“Tendremos que bregar con eso. Vamos a ver cómo lo hacemos”, añadió, previo a su participación de la premiación “Héroes en Hospitales 2021” que se realizó en el hotel Caribe Hilton, en San Juan.

Asimismo, el líder de la industria hospitalaria explicó que la orden ejecutiva firmada por el gobernador Pedro Pierluisi y que obliga a que todo empleado de un hospital esté vacunado contra el COVID-19 los impulsará a tener que separar del empleo a aquellos médicos, enfermeras y demás personal que no acepte la vacunación. No obstante, dejó claro que la política que se implementaría corresponderá a cada hospital por separado.

Por su parte, el secretario de Salud, Carlos Mellado, apoyó la decisión de la Asociación de Hospitales de remover de sus puestos a personas no vacunadas. Es que aseguró que esa industria está “en el campo de guerra”.

Sin embargo, mostró preocupación con la medida, pues recordó que muchos profesionales de la salud se han marchado a los Estados Unidos.

Todavía hay camas

En otros temas, Plá indicó que los hospitales todavía tienen cabida para acoger más casos de COVID-19, pese a que sobrepasan hoy en día las 500 personas admitidas. Esto los lleva a una ocupación de un 64%.

“Si siguen creciendo más, a lo mejor tenemos dificultades”, aludió.

Dijo que este repunte causa preocupación. Pero, insistió en que la vacunación es la solución.

“Hay que vacunarse, hay que vacunarse, hay que vacunarse y no tenemos otra alternativa”, sostuvo.

Plá señaló que no ve ambiente para un “lockdown”. No obstante, habló que la imposición de la Ley Seca, la cual prohíbe la venta, estipendio y consumo de bebidas alcohólicas, así como restringir la actividad en horas de la noche, lo cual se ha conocido como un toque de queda, ayudaría a bajar la tasa de positividad del COVID-19, así como el nivel de las hospitalizaciones.

Alertó que, “mientras no tomemos medidas y no nos vacunemos, van a seguir subiendo (los casos), porque el contagio va a seguir caminando”.