Son cada vez más los viajeros despistados, ignorantes o con mala intención que intentan pasar armas de fuego a través de los puntos de seguridad del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en Isla Verde.

La situación representó un aumento de un 6% en el año fiscal federal de 2026, que terminó el pasado 30 de septiembre, dijo el director de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, en inglés) en Puerto Rico y las Islas Vírgenes, Jesús Serrano.

Mientras, en todos los aeropuertos locales, que incluyen Arecibo, Aguadilla y Ponce, así como en el de las Islas Vírgenes, el incremento de pasajeros que intentan pasar un arma de fuego fue de un 22%.

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“Eso es preocupante. Eso a mí me quita el sueño. Necesitamos asegurarnos de que el equipaje de mano no tenga armas de fuego u otros artículos prohibidos. Hay una manera correcta de viajar con armas de fuego. El arma de fuego es ilegal en el filtro de seguridad y puede conllevar una multa de sobre $17,000”, afirmó, durante una conferencia de prensa realizada en el terminal D del aeropuerto internacional.

“Ojo, venga preparado. Su arma de fuego, si es que tiene la necesidad de viajar con su arma, debe ir en su equipaje facturado o ‘checked baggage’. Tiene que ir en un ‘container’ que esté cerrado con llave, las municiones separadas y tiene que declarar esa arma en el ‘ticket counter’ con su aerolínea. Por favor, acógese a esos consejos de mi parte, para que no tenga un mal rato aquí en el aeropuerto”, añadió el directivo.

Serrano no precisó las cifras de las detenciones por intentar pasar armas a los terminales y a la cabina del avión.

Las últimas estadísticas oficiales publicadas por el TSA apuntan a que en el 2024 se interceptó un total de 6,678 armas de fuego en los puntos de control de los aeropuertos en Estados Unidos, de las cuales aproximadamente el 94% estaban cargadas.

No importa la razón por la que un pasajero lleve consigo armas de fuego, estas están totalmente prohibidas en la zona del aeropuerto para la salida de los viajes, así como en el avión.

De hecho, Serrano dejó claro que, más allá de intentar detener que un boricua cargue con pasteles, coquito o un recipiente de habichuelas de más de 3.4 onzas por el punto de cotejo, “nuestra misión es que en el avión no vaya ningún arma de fuego, ningún explosivo o ningún arma que pueda ser cortopunzante o que pueda traer consecuencias de ‘hijacking’ (secuestro de aviones) o peor. Esa es nuestra línea y esos son nuestros parámetros”.

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El funcionario explicó que una vez detectan un arma de fuego en el equipaje de mano, detienen la máquina de inspección y esperan por la llegada de la Policía de Puerto Rico para que intervenga con el pasajero. Ese ente de seguridad determina si el pasajero será acusado a nivel estatal o federal, así como otras penalidades. Mientras tanto, TSA podría imponer multas administrativas de hasta $17,000, explicó.

Incidentes como que una persona intente entrar a la zona de abordaje con armas pueden llevar a retrasar que los cientos de viajeros que se auguran para esta temporada navideña, entre noviembre y enero, culminen a tiempo todas las gestiones que se deben hacer antes de ingresar al avión.

Serrano aceptó que intentar llevar cannabis medicinal en el equipaje de mano también pudiese ocasionar retrasos, ya que se debe llamar a un agente de la Policía para que verifique licencias y procedencia del producto.

No obstante, aceptó que las familias numerosas y personas que empiezan a vaciar sus bolsillos de llaves, billetera, dinero y teléfono cuando llegan al punto de cotejo son las que más causan retrasos a la hora de salir de viaje.

Dijo que guardar todos estos artículos sueltos en un bolso de mano ayuda a agilizar el flujo de seguridad y a que se extravíen en el proceso de inspección.

El funcionario recordó que la carne de cerdo está vetada por el Departamento de Agricultura federal para pasar a un avión. Por ello, los comestibles con este producto están vetados, principalmente los pasteles.

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Sobre el coquito, comentó que es mejor pasarlo por el equipaje facturado, ya que en el equipaje de mano solo puede transportar una pequeña botella de 3.4 onzas en una bolsa plástica.

“El coquito se puede llevar, no en equipaje de mano, en equipaje facturado, por favor. Es una pena. Yo lloro cada vez que yo veo un coquito o un buen vino”, pues tienen que confiscarlo y desecharlo, indicó Serrano.

Las recomendaciones las lanzó ante el alto flujo de pasajeros que se espera para esta Navidad en el aeropuerto internacional.

El presidente de Aerostar Airport Holdings, Jorge Hernández, proyectó que en noviembre se esperan entre 1 a 1.1 millones de pasajeros transitando por el aeropuerto principal de la isla. Mientras, para diciembre y enero se han proyectado 1.2 millones en cada uno de los meses.

“Estamos cerca de un 4% por encima de la capacidad aérea registrada para el mismo periodo del año pasado”, sostuvo sobre el incremento de viajeros que se registra en este año 2026.

Para evitar perder un vuelo, se recomienda que un pasajero llegue entre dos y tres horas antes de la hora de abordaje para un vuelo doméstico y hasta cuatro horas para vuelos internacionales.