Una avería dejó a más de 82,000 clientes de LUMA Energy sin el servicio de energía eléctrica, informó el propio consorcio a través de sus redes sociales.

Para las 5:05 p.m., la avería afectó a sectores de Dorado, Bayamón, Vega Baja y Toa Alta. Una suma de 82,113 de 1,468,223 clientes de LUMA no contaban con el servicio eléctrico.

“Una avería está afectando el servicio eléctrico de clientes en estos municipios”, alertó LUMA en la plataforma de Facebook.

La mayoría de afectados provienen de la región de Arecibo, que incluye a los municipios de Dorado y Vega Baja, pues unos 33,305 clientes no tenían el servicio.

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Mientras, 41,562 abonados de la región de Bayamón estaban sin energía eléctrica, área que incluye a Bayamón y Toa Alta.

“Las brigadas ya se encuentran atendiendo el evento y realizando las reparaciones necesarias para restaurar el servicio de forma segura”, dijo.

LUMA Energy había informado que hoy se llevarían a cabo trabajos de mantenimiento y mejoras en distintas regiones de la Isla, que incluían reemplazo y reparación de líneas eléctricas, trabajos para aumentar la resiliencia de los postes, remoción de vegetación peligrosa, reparación de sistemas soterrados e instalación de equipos automatizados en áreas de Bayamón y Toa Alta.