LUMA Energy informó que este martes llevará a cabo una serie de trabajos de mantenimiento y mejoras en distintas regiones de Puerto Rico como parte de sus esfuerzos para fortalecer la red eléctrica y aumentar la confiabilidad del servicio.

La empresa indicó que las labores incluyen reemplazo y reparación de líneas eléctricas, trabajos para aumentar la resiliencia de los postes, remoción de vegetación peligrosa, reparación de sistemas soterrados e instalación de equipos automatizados.

Aunque algunas de las mejoras requerirán interrupciones temporeras del servicio, LUMA sostuvo que estos trabajos son necesarios para garantizar la estabilidad y modernización del sistema eléctrico a largo plazo.

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Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

Cayey

Barrio Jajome Arriba

Barrio Jajome Abajo

Barrio Quebrada Arriba

Barrio Culebras Alto

Barrio Culebras Bajo

Barrio Sumido

Barrio Guavate (PR-184, Cerro La Santa)

Caguas

Carretera 172, kilómetro 2, hectómetro 0

Guayama

Barrio Pueblito del Carmen

Rincón

Urbanización Villa Pradera

Estella Royal

Sector Julio Soto

Barrio Pueblo

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Toa Alta

Cidra

Sector Certenejas

Calle Dolores Vélez

Juncos

Cuartel de la Policía Estatal

Calle M. Rivera Final

Las Piedras

Barrio Collores (PR-936, kilómetro 1.0 interior)

Canóvanas

Sector San Isidro

Calles 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22

Cabo Rojo

Comunidad Finquita Betances

Sector Camino El Sumidero

Sector Camino Mecho Asencio

Sector Camino Pancho Durán

Sector Camino Radi

Sector Camino Santín Asencio

Sector Cerro Buena Vista

Sector El Brujo

Sector El Jobo

Sector El Mamey

Sector El Salto

Sector El Zapato

Sector Hoyo Bravo

Sector Jagüey

Sector La 15

Sector La 22

Sector La Capilla

Sector Las Magas

Sector La Tuna

Sector Los Ruiz

Sector Los Sosa

Sector Los Vargas

Parcelas Betances

Urbanización Altos de Samán

Urbanización Los Pinos de Boquerón

Urbanización Reparto Samán

Comunidad Maguayo

Sector Camino La Cuchilla

Sector Cerro Alto

Sector El Tendal

Sector La Roseta

Rincón

Carretera 412, barrio Las Cruces

Carretera 115, barrio Río Grande

San Sebastián

Barrio Guajataca, sector Toño Fuentes

Carretera 111, kilómetro 24.6 interior

Barrio Piedras Blancas, sector Soto

Juana Díaz

PR-581, barrio Aguilita

Sector Tiburones

Guayanilla

Complejo Deportivo de Guayanilla

Residencial Bahía

Sector Los Sitios

Sector Magas Abajo

Sector Magas Arriba

Sector Playita

Sector San Pedro de Macorís

Sector Villa del Carmen

Urbanización Bahía 2

Urbanización Extensión Santa Elena 3

Urbanización Stell

Comunidad Verdún

Trabajos requeridos por cliente

San Juan

ASA PR

Muelle 16

Dueñas Trailer

Centro Pesquero

Calles Prolongación La Paz y Marginal Baldorioty de Castro

Remoción de vegetación peligrosa

Cabo Rojo

PR-303, kilómetro 10.8

Barrio Llanos Costa

Sector La Pitahaya

Utuado

Avenida Fernando L. Ribas

Carretera 111

Lajas

Carretera 3005

Sector Olivares

Parcelas Maguayo

Finca Firmeza

Barrio Palmarejo

Barrio París

Barrio Llanos

Reparación del sistema soterrado

Cabo Rojo

Ponce

Urbanización Buena Vista

Urbanización Jardines Fagot

Urbanización Los Almendros

Urbanización Valle Verde

Urbanización Villa de Juan

Urbanización Vista Alegre

Sector Cuatro Calles

Urbanización Constancia

Urbanización Mercedita

Conexión y desconexión de cliente soterrado

San Juan

Cuartel Municipal de la Laguna del Condado

Instalación de aparatos automatizados

Bayamón

Urbanización Dos Ríos

Urbanización Valparaíso

Urbanización Enramada

Urbanización Valle Verde 3

Urbanización Río Hondo

Patillas

Barrio Providencia

Barrio Bajos

Urbanización Solimar

Barrio Jacaboa

Urbanización Portales de Jacaboa

Sector La Fábrica

Sector Higuero

Barrio Ríos

LUMA recomendó a los clientes mantenerse atentos a las actualizaciones sobre horarios y posibles interrupciones temporeras del servicio a través de sus canales oficiales.