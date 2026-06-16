LUMA Energy informó que este martes llevará a cabo una serie de trabajos de mantenimiento y mejoras en distintas regiones de Puerto Rico como parte de sus esfuerzos para fortalecer la red eléctrica y aumentar la confiabilidad del servicio.

La empresa indicó que las labores incluyen reemplazo y reparación de líneas eléctricas, trabajos para aumentar la resiliencia de los postes, remoción de vegetación peligrosa, reparación de sistemas soterrados e instalación de equipos automatizados.

Aunque algunas de las mejoras requerirán interrupciones temporeras del servicio, LUMA sostuvo que estos trabajos son necesarios para garantizar la estabilidad y modernización del sistema eléctrico a largo plazo.

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Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

Cayey

  • Barrio Jajome Arriba
  • Barrio Jajome Abajo
  • Barrio Quebrada Arriba
  • Barrio Culebras Alto
  • Barrio Culebras Bajo
  • Barrio Sumido
  • Barrio Guavate (PR-184, Cerro La Santa)

Caguas

  • Carretera 172, kilómetro 2, hectómetro 0

Guayama

  • Barrio Pueblito del Carmen

Rincón

  • Urbanización Villa Pradera
  • Estella Royal
  • Sector Julio Soto
  • Barrio Pueblo

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Toa Alta

Cidra

  • Sector Certenejas
  • Calle Dolores Vélez

Juncos

  • Cuartel de la Policía Estatal
  • Calle M. Rivera Final

Las Piedras

  • Barrio Collores (PR-936, kilómetro 1.0 interior)

Canóvanas

  • Sector San Isidro
  • Calles 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22

Cabo Rojo

  • Comunidad Finquita Betances
  • Sector Camino El Sumidero
  • Sector Camino Mecho Asencio
  • Sector Camino Pancho Durán
  • Sector Camino Radi
  • Sector Camino Santín Asencio
  • Sector Cerro Buena Vista
  • Sector El Brujo
  • Sector El Jobo
  • Sector El Mamey
  • Sector El Salto
  • Sector El Zapato
  • Sector Hoyo Bravo
  • Sector Jagüey
  • Sector La 15
  • Sector La 22
  • Sector La Capilla
  • Sector Las Magas
  • Sector La Tuna
  • Sector Los Ruiz
  • Sector Los Sosa
  • Sector Los Vargas
  • Parcelas Betances
  • Urbanización Altos de Samán
  • Urbanización Los Pinos de Boquerón
  • Urbanización Reparto Samán
  • Comunidad Maguayo
  • Sector Camino La Cuchilla
  • Sector Cerro Alto
  • Sector El Tendal
  • Sector La Roseta

Rincón

  • Carretera 412, barrio Las Cruces
  • Carretera 115, barrio Río Grande

San Sebastián

  • Barrio Guajataca, sector Toño Fuentes
  • Carretera 111, kilómetro 24.6 interior
  • Barrio Piedras Blancas, sector Soto

Juana Díaz

  • PR-581, barrio Aguilita
  • Sector Tiburones

Guayanilla

  • Complejo Deportivo de Guayanilla
  • Residencial Bahía
  • Sector Los Sitios
  • Sector Magas Abajo
  • Sector Magas Arriba
  • Sector Playita
  • Sector San Pedro de Macorís
  • Sector Villa del Carmen
  • Urbanización Bahía 2
  • Urbanización Extensión Santa Elena 3
  • Urbanización Stell
  • Comunidad Verdún

Trabajos requeridos por cliente

San Juan

  • ASA PR
  • Muelle 16
  • Dueñas Trailer
  • Centro Pesquero
  • Calles Prolongación La Paz y Marginal Baldorioty de Castro

Remoción de vegetación peligrosa

Cabo Rojo

  • PR-303, kilómetro 10.8
  • Barrio Llanos Costa
  • Sector La Pitahaya

Utuado

  • Avenida Fernando L. Ribas
  • Carretera 111

Lajas

  • Carretera 3005
  • Sector Olivares
  • Parcelas Maguayo
  • Finca Firmeza
  • Barrio Palmarejo
  • Barrio París
  • Barrio Llanos

Reparación del sistema soterrado

Cabo Rojo

Ponce

  • Urbanización Buena Vista
  • Urbanización Jardines Fagot
  • Urbanización Los Almendros
  • Urbanización Valle Verde
  • Urbanización Villa de Juan
  • Urbanización Vista Alegre
  • Sector Cuatro Calles
  • Urbanización Constancia
  • Urbanización Mercedita

Conexión y desconexión de cliente soterrado

San Juan

  • Cuartel Municipal de la Laguna del Condado

Instalación de aparatos automatizados

Bayamón

  • Urbanización Dos Ríos
  • Urbanización Valparaíso
  • Urbanización Enramada
  • Urbanización Valle Verde 3
  • Urbanización Río Hondo

Patillas

  • Barrio Providencia
  • Barrio Bajos
  • Urbanización Solimar
  • Barrio Jacaboa
  • Urbanización Portales de Jacaboa
  • Sector La Fábrica
  • Sector Higuero
  • Barrio Ríos

LUMA recomendó a los clientes mantenerse atentos a las actualizaciones sobre horarios y posibles interrupciones temporeras del servicio a través de sus canales oficiales.