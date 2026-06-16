18 municipios pudieran tener interrupciones de luz por trabajos de LUMA
Realizarán labores de mantenimiento y modernización.
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LUMA Energy informó que este martes llevará a cabo una serie de trabajos de mantenimiento y mejoras en distintas regiones de Puerto Rico como parte de sus esfuerzos para fortalecer la red eléctrica y aumentar la confiabilidad del servicio.
La empresa indicó que las labores incluyen reemplazo y reparación de líneas eléctricas, trabajos para aumentar la resiliencia de los postes, remoción de vegetación peligrosa, reparación de sistemas soterrados e instalación de equipos automatizados.
Aunque algunas de las mejoras requerirán interrupciones temporeras del servicio, LUMA sostuvo que estos trabajos son necesarios para garantizar la estabilidad y modernización del sistema eléctrico a largo plazo.
Relacionadas
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos
Cayey
- Barrio Jajome Arriba
- Barrio Jajome Abajo
- Barrio Quebrada Arriba
- Barrio Culebras Alto
- Barrio Culebras Bajo
- Barrio Sumido
- Barrio Guavate (PR-184, Cerro La Santa)
Caguas
- Carretera 172, kilómetro 2, hectómetro 0
Guayama
- Barrio Pueblito del Carmen
Rincón
- Urbanización Villa Pradera
- Estella Royal
- Sector Julio Soto
- Barrio Pueblo
Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes
Toa Alta
Cidra
- Sector Certenejas
- Calle Dolores Vélez
Juncos
- Cuartel de la Policía Estatal
- Calle M. Rivera Final
Las Piedras
- Barrio Collores (PR-936, kilómetro 1.0 interior)
Canóvanas
- Sector San Isidro
- Calles 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22
Cabo Rojo
- Comunidad Finquita Betances
- Sector Camino El Sumidero
- Sector Camino Mecho Asencio
- Sector Camino Pancho Durán
- Sector Camino Radi
- Sector Camino Santín Asencio
- Sector Cerro Buena Vista
- Sector El Brujo
- Sector El Jobo
- Sector El Mamey
- Sector El Salto
- Sector El Zapato
- Sector Hoyo Bravo
- Sector Jagüey
- Sector La 15
- Sector La 22
- Sector La Capilla
- Sector Las Magas
- Sector La Tuna
- Sector Los Ruiz
- Sector Los Sosa
- Sector Los Vargas
- Parcelas Betances
- Urbanización Altos de Samán
- Urbanización Los Pinos de Boquerón
- Urbanización Reparto Samán
- Comunidad Maguayo
- Sector Camino La Cuchilla
- Sector Cerro Alto
- Sector El Tendal
- Sector La Roseta
Rincón
- Carretera 412, barrio Las Cruces
- Carretera 115, barrio Río Grande
San Sebastián
- Barrio Guajataca, sector Toño Fuentes
- Carretera 111, kilómetro 24.6 interior
- Barrio Piedras Blancas, sector Soto
Juana Díaz
- PR-581, barrio Aguilita
- Sector Tiburones
Guayanilla
- Complejo Deportivo de Guayanilla
- Residencial Bahía
- Sector Los Sitios
- Sector Magas Abajo
- Sector Magas Arriba
- Sector Playita
- Sector San Pedro de Macorís
- Sector Villa del Carmen
- Urbanización Bahía 2
- Urbanización Extensión Santa Elena 3
- Urbanización Stell
- Comunidad Verdún
Trabajos requeridos por cliente
San Juan
- ASA PR
- Muelle 16
- Dueñas Trailer
- Centro Pesquero
- Calles Prolongación La Paz y Marginal Baldorioty de Castro
Remoción de vegetación peligrosa
Cabo Rojo
- PR-303, kilómetro 10.8
- Barrio Llanos Costa
- Sector La Pitahaya
Utuado
- Avenida Fernando L. Ribas
- Carretera 111
Lajas
- Carretera 3005
- Sector Olivares
- Parcelas Maguayo
- Finca Firmeza
- Barrio Palmarejo
- Barrio París
- Barrio Llanos
Reparación del sistema soterrado
Cabo Rojo
Ponce
- Urbanización Buena Vista
- Urbanización Jardines Fagot
- Urbanización Los Almendros
- Urbanización Valle Verde
- Urbanización Villa de Juan
- Urbanización Vista Alegre
- Sector Cuatro Calles
- Urbanización Constancia
- Urbanización Mercedita
Conexión y desconexión de cliente soterrado
San Juan
- Cuartel Municipal de la Laguna del Condado
Instalación de aparatos automatizados
Bayamón
- Urbanización Dos Ríos
- Urbanización Valparaíso
- Urbanización Enramada
- Urbanización Valle Verde 3
- Urbanización Río Hondo
Patillas
- Barrio Providencia
- Barrio Bajos
- Urbanización Solimar
- Barrio Jacaboa
- Urbanización Portales de Jacaboa
- Sector La Fábrica
- Sector Higuero
- Barrio Ríos
LUMA recomendó a los clientes mantenerse atentos a las actualizaciones sobre horarios y posibles interrupciones temporeras del servicio a través de sus canales oficiales.