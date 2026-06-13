LUMA anuncia interrupciones de luz programados este sábado: mira la lista completa de barrios y sectores afectados
La empresa realizará mejoras en subestaciones y postes que podrían provocar interrupciones temporeras del servicio.
PUBLICIDAD
LUMA Energy informó que este sábado realizará una serie de trabajos programados de mantenimiento y modernización en distintas zonas de Puerto Rico como parte de sus esfuerzos para fortalecer la red eléctrica y mejorar la confiabilidad del servicio.
La empresa explicó que estas interrupciones temporeras son necesarias para llevar a cabo mejoras en subestaciones y trabajos dirigidos a aumentar la resiliencia de la infraestructura eléctrica. Aunque reconoció los inconvenientes que estas labores pueden causar, sostuvo que son esenciales para garantizar un sistema más estable y confiable a largo plazo.
Además de los trabajos que requerirán interrupciones en el servicio, LUMA indicó que también se estarán realizando otras mejoras que no afectarán el suministro eléctrico a los clientes.
Relacionadas
Reparación y modernización de subestaciones
Cayey
Los trabajos impactarán los siguientes sectores, barrios, urbanizaciones y comunidades:
- Sector El Quenepo
- Sector Mogote
- Sector Camino Los Lozada
- Sector Candela
- Sector Capilla
- Sector Chichón
- Sector Cotto
- Sector La Barriada 2
- Sector La Línea
- Sector La Veguita
- Sector León
- Sector Los Berríos
- Sector Los Capó
- Sector Los García
- Sector Nogueras
- Urbanización Paisajes del Plata
- Comunidad Villa Alegre
- Condominio Chalets de San Martín
- Escuela Eugenio María de Hostos
- Escuela Julio Vizcarrondo y Coronado
- Residencial Brisas de Cayey
- Sector Cartagena
- Sector El Campito
- Sector La Casilla
- Sector La Placita
- Sector Las Parras
- Sector Santa Clara
- Urbanización El Remanso
- Sector Brisas del Malecón
- Sector Galindo
- Barrio El Polvorín
- Barrio San Cristóbal
- Condominio Los Robles
- Academia La Milagrosa
- Hospital de Área de Cayey
- Casco Urbano
- Urbanización Alturas del Plata
- Urbanización Aponte
- Urbanización Colinas View
- Urbanización Estancias de las Brumas
- Urbanización Extensión Aponte
- Urbanización Hacienda Taurinas
- Urbanización Hacienda Vistas del Plata
- Urbanización Jardines del Caribe
- Urbanización Mirador Echevarría
- Urbanización Mirador Universitario
- Urbanización Valle Alto
- Urbanización Villas de Montesol
Caguas
Las mejoras también afectarán:
- Sector Cartagena
- Sector El Campito
- Sector El Quenepo
- Sector La Casilla
- Sector La Placita
- Sector Las Parras
- Sector Santa Clara
- Urbanización El Remanso
- Sector Brisas del Malecón
- Sector Cotto
- Sector Galindo
Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes
Caguas
- Urbanización Batista, calles Madrid, San Juan y Domingo Plaza
Carolina
- Urbanización Jardines de Buena Vista, calle D
- Área cercana a Econo (Subestación 1693)
LUMA recomendó a los clientes tomar las medidas necesarias ante posibles interrupciones temporeras y mantenerse atentos a las actualizaciones sobre horarios y áreas impactadas a través de sus canales oficiales.