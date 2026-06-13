LUMA Energy informó que este sábado realizará una serie de trabajos programados de mantenimiento y modernización en distintas zonas de Puerto Rico como parte de sus esfuerzos para fortalecer la red eléctrica y mejorar la confiabilidad del servicio.

La empresa explicó que estas interrupciones temporeras son necesarias para llevar a cabo mejoras en subestaciones y trabajos dirigidos a aumentar la resiliencia de la infraestructura eléctrica. Aunque reconoció los inconvenientes que estas labores pueden causar, sostuvo que son esenciales para garantizar un sistema más estable y confiable a largo plazo.

Además de los trabajos que requerirán interrupciones en el servicio, LUMA indicó que también se estarán realizando otras mejoras que no afectarán el suministro eléctrico a los clientes.

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Reparación y modernización de subestaciones

Cayey

Los trabajos impactarán los siguientes sectores, barrios, urbanizaciones y comunidades:

  • Sector El Quenepo
  • Sector Mogote
  • Sector Camino Los Lozada
  • Sector Candela
  • Sector Capilla
  • Sector Chichón
  • Sector Cotto
  • Sector La Barriada 2
  • Sector La Línea
  • Sector La Veguita
  • Sector León
  • Sector Los Berríos
  • Sector Los Capó
  • Sector Los García
  • Sector Nogueras
  • Urbanización Paisajes del Plata
  • Comunidad Villa Alegre
  • Condominio Chalets de San Martín
  • Escuela Eugenio María de Hostos
  • Escuela Julio Vizcarrondo y Coronado
  • Residencial Brisas de Cayey
  • Sector Cartagena
  • Sector El Campito
  • Sector La Casilla
  • Sector La Placita
  • Sector Las Parras
  • Sector Santa Clara
  • Urbanización El Remanso
  • Sector Brisas del Malecón
  • Sector Galindo
  • Barrio El Polvorín
  • Barrio San Cristóbal
  • Condominio Los Robles
  • Academia La Milagrosa
  • Hospital de Área de Cayey
  • Casco Urbano
  • Urbanización Alturas del Plata
  • Urbanización Aponte
  • Urbanización Colinas View
  • Urbanización Estancias de las Brumas
  • Urbanización Extensión Aponte
  • Urbanización Hacienda Taurinas
  • Urbanización Hacienda Vistas del Plata
  • Urbanización Jardines del Caribe
  • Urbanización Mirador Echevarría
  • Urbanización Mirador Universitario
  • Urbanización Valle Alto
  • Urbanización Villas de Montesol

Caguas

Las mejoras también afectarán:

  • Sector Cartagena
  • Sector El Campito
  • Sector El Quenepo
  • Sector La Casilla
  • Sector La Placita
  • Sector Las Parras
  • Sector Santa Clara
  • Urbanización El Remanso
  • Sector Brisas del Malecón
  • Sector Cotto
  • Sector Galindo

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Caguas

  • Urbanización Batista, calles Madrid, San Juan y Domingo Plaza

Carolina

  • Urbanización Jardines de Buena Vista, calle D
  • Área cercana a Econo (Subestación 1693)

LUMA recomendó a los clientes tomar las medidas necesarias ante posibles interrupciones temporeras y mantenerse atentos a las actualizaciones sobre horarios y áreas impactadas a través de sus canales oficiales.