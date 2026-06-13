LUMA Energy informó que este sábado realizará una serie de trabajos programados de mantenimiento y modernización en distintas zonas de Puerto Rico como parte de sus esfuerzos para fortalecer la red eléctrica y mejorar la confiabilidad del servicio.

La empresa explicó que estas interrupciones temporeras son necesarias para llevar a cabo mejoras en subestaciones y trabajos dirigidos a aumentar la resiliencia de la infraestructura eléctrica. Aunque reconoció los inconvenientes que estas labores pueden causar, sostuvo que son esenciales para garantizar un sistema más estable y confiable a largo plazo.

Además de los trabajos que requerirán interrupciones en el servicio, LUMA indicó que también se estarán realizando otras mejoras que no afectarán el suministro eléctrico a los clientes.

Reparación y modernización de subestaciones

Cayey

Los trabajos impactarán los siguientes sectores, barrios, urbanizaciones y comunidades:

Sector El Quenepo

Sector Mogote

Sector Camino Los Lozada

Sector Candela

Sector Capilla

Sector Chichón

Sector Cotto

Sector La Barriada 2

Sector La Línea

Sector La Veguita

Sector León

Sector Los Berríos

Sector Los Capó

Sector Los García

Sector Nogueras

Urbanización Paisajes del Plata

Comunidad Villa Alegre

Condominio Chalets de San Martín

Escuela Eugenio María de Hostos

Escuela Julio Vizcarrondo y Coronado

Residencial Brisas de Cayey

Sector Cartagena

Sector El Campito

Sector La Casilla

Sector La Placita

Sector Las Parras

Sector Santa Clara

Urbanización El Remanso

Sector Brisas del Malecón

Sector Galindo

Barrio El Polvorín

Barrio San Cristóbal

Condominio Los Robles

Academia La Milagrosa

Hospital de Área de Cayey

Casco Urbano

Urbanización Alturas del Plata

Urbanización Aponte

Urbanización Colinas View

Urbanización Estancias de las Brumas

Urbanización Extensión Aponte

Urbanización Hacienda Taurinas

Urbanización Hacienda Vistas del Plata

Urbanización Jardines del Caribe

Urbanización Mirador Echevarría

Urbanización Mirador Universitario

Urbanización Valle Alto

Urbanización Villas de Montesol

Caguas

Las mejoras también afectarán:

Sector Cartagena

Sector El Campito

Sector El Quenepo

Sector La Casilla

Sector La Placita

Sector Las Parras

Sector Santa Clara

Urbanización El Remanso

Sector Brisas del Malecón

Sector Cotto

Sector Galindo

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Caguas

Urbanización Batista, calles Madrid, San Juan y Domingo Plaza

Carolina

Urbanización Jardines de Buena Vista, calle D

Área cercana a Econo (Subestación 1693)

LUMA recomendó a los clientes tomar las medidas necesarias ante posibles interrupciones temporeras y mantenerse atentos a las actualizaciones sobre horarios y áreas impactadas a través de sus canales oficiales.