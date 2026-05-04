LUMA Energy llevará a cabo hoy, lunes, labores de mantenimiento que ocasionarán interrupciones en el servicio eléctrico en 15 municipios.

Según precisó el consorcio encargado del sistema de transmisión y distribución eléctrica en Puerto Rico a través de una comunicación escrita, los trabajos que iniciaron a las 8:00 de la mañana, incluirán el reemplazo y la reparación de líneas, así como el removido de vegetación peligrosa.

En todos los casos las interrupciones eléctricas se extenderán por varias horas.

“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo”, detalló LUMA en declaraciones escritas.

Estos son los pueblos en los que trabajarán:

Guayama

Carolina

Bayamón

Yauco

Guaynabo

Arecibo

Camuy

Juncos

Fajardo

Hormigueros

Lajas

Mayagüez

San Juan

Vega Alta

Barceloneta