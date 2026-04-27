LUMA Energy realizará mejoras planificadas hoy,lunes, que provocarán interrupciones en el sistema eléctrico en 12 pueblos de la Isla.

Según precisó el consorcio encargado del sistema de transmisión y distribución eléctrica en Puerto Rico a través de una comunicación escrita, los trabajos que iniciaron a las 8:00 de la mañana, incluirán el reemplazo y la reparación de líneas, así como el removido de vegetación peligrosa.

En todos los casos las interrupciones eléctricas se extenderán por varias horas.

Estos son los pueblos en los que trabajarán:

Aibonito

San Juan

Trujillo Alto

San Sebastián

Lares

Guayama

San Germán

Juncos

Gurabo

Orocovis

Vega Alta

Ciales