Interrupciones eléctricas afectarán a 12 pueblos por trabajos de LUMA Energy
Mira aquí la lista de pueblos en los que trabajarán.
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LUMA Energy realizará mejoras planificadas hoy,lunes, que provocarán interrupciones en el sistema eléctrico en 12 pueblos de la Isla.
Según precisó el consorcio encargado del sistema de transmisión y distribución eléctrica en Puerto Rico a través de una comunicación escrita, los trabajos que iniciaron a las 8:00 de la mañana, incluirán el reemplazo y la reparación de líneas, así como el removido de vegetación peligrosa.
En todos los casos las interrupciones eléctricas se extenderán por varias horas.
Estos son los pueblos en los que trabajarán:
Aibonito
San Juan
Trujillo Alto
San Sebastián
Lares
Guayama
San Germán
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