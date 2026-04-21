Unos 16 pueblos estarán sin luz hoy por trabajos de LUMA Energy
Mira aquí la lista de pueblos en los que trabajarán.
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LUMA Energy trabajará hoy, martes, en sus mejoras planificadas, las cuales provocarán interrupciones en el sistema eléctrico en 16 pueblos de la Isla.
Según precisó el consorcio encargado del sistema de transmisión y distribución eléctrica en Puerto Rico a través de una comunicación escrita, los trabajos incluirán la reparación de líneas eléctricas, así como el reemplazo de postes.
En todos los casos las interrupciones eléctricas se extenderán por varias horas.
“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes“, escribió LUMA.
Estos son los pueblos en los que trabajarán:
San Juan
Bayamón
Utuado
Ponce
San Sebastián
Cabo Rojo
Naguabo
Guayama
Caguas
San Lorenzo
Cayey
Manatí
Florida
Aguadilla
Mayagüez
Toa Baja