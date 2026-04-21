LUMA Energy trabajará hoy, martes, en sus mejoras planificadas, las cuales provocarán interrupciones en el sistema eléctrico en 16 pueblos de la Isla.

Según precisó el consorcio encargado del sistema de transmisión y distribución eléctrica en Puerto Rico a través de una comunicación escrita, los trabajos incluirán la reparación de líneas eléctricas, así como el reemplazo de postes.

En todos los casos las interrupciones eléctricas se extenderán por varias horas.

“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes“, escribió LUMA.

Estos son los pueblos en los que trabajarán:

San Juan

Bayamón

Utuado

Ponce

San Sebastián

Cabo Rojo

Naguabo

Guayama

Caguas

San Lorenzo

Cayey

Manatí

Florida

Aguadilla

Mayagüez

Toa Baja