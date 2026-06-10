LUMA Energy informó que este miércoles llevará a cabo una serie de trabajos programados de mantenimiento, reparación y modernización de la red eléctrica en al menos 18 municipios alrededor de Puerto Rico.

La empresa indicó que algunas de las labores podrían requerir interrupciones temporales del servicio eléctrico, mientras que otras se realizarán sin afectar a los clientes.

Según LUMA, estos trabajos forman parte de los esfuerzos para fortalecer la confiabilidad y resiliencia del sistema eléctrico.

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Los trabajos se realizarán en las siguientes áreas:

Arecibo

  • Barrio Sabana Hoyos
  • Carretera PR-2, después de la funeraria hacia Barceloneta
  • Riachuelo
  • Sectores Román, Allende, Parcelas Nuevas, Morelas y Candelarias

Caguas

  • Urbanización Las Carolinas
  • Calles Azucena, Tulipán, Malagueta, Flor de Mayo, Gladiola, Orquídea, Jazmín, Hortensia y Amapola

Gurabo

  • Veredas 610
  • Barrio Navarro
  • Calle 58, Clúster 5

Juncos

  • Urbanización Los Lirios
  • Calle Alelí

Río Grande

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  • Parcelas José P.H. Hernández
  • Calle 4, parcela 178
  • Urbanización Río Grande Hills
  • Calle B

Fajardo

  • Parcelas Luis M. Cintrón
  • Calles 1, 2, 4 y 5

Coamo

  • Vista del Sol
  • Barrio Texas
  • Urbanización San Blas
  • Residencial Las Palmas
  • Restaurante Burger King
  • Barrio Cerrita
  • Casco urbano

Aguadilla

  • Urbanización Villa Alegría
  • Calle Zafiro
  • Muñequí II
  • Carretera PR-2, kilómetro 124.6
  • Barrio Caimital Bajo

Cabo Rojo

  • Barrio Llanos Tuna
  • Camino El Brujo

Lajas

  • Barrio París
  • Carretera PR-306
  • Barrio Palmarejo
  • Intersección de la carretera PR-303

San Germán

  • Avenida Dr. Harris
  • Calle Concepción

San Sebastián

  • Barrio Hato Arriba
  • Cuesta La Luna
  • Carretera PR-125
  • Las Parcelas
  • Sector Caña Verde
  • Barrio Guatemala
  • Central Plata

Ponce

  • Urbanización Las Delicias

Carolina

  • Urbanización Severo Quiñones
  • Calle Pérez Villegas

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

Aguadilla

  • Barrio Caimital Alto
  • Barrio Caimital Bajo

Aibonito

  • Barrio Pasto
  • Sectores Playita, JYM, Junker y Paloma

Guaynabo

  • Calle Génova, urbanización Villa Caparra

Carolina

  • Urbanización Severo Quiñones
  • Calle Cotto Hernández

Trabajos solicitados por clientes

San Juan

  • Calle O’Neill, en Hato Rey

Nueva construcción

Aguas Buenas

  • Calle Vereda
  • Urbanización Hacienda El Portal al Campo II

Salinas

  • Barrio La Playa
  • Salinas Shopping Center

Reparación y mantenimiento del sistema soterrado

Guayama

  • Casco urbano
  • Área comercial de la calle Calimano Martínez

Reparación y modernización de subestaciones

Aguadilla

  • Antigua Base Ramey
  • Residencial Agustín Stahl
  • Sectores El Cobo, El Cuco, El Macetazo, La Alhambra, Playuela, Reparto Tres Palmas y Villa Betania
  • Urbanizaciones Borinquen, Villas del Horizonte, Villas de Palma Real y Estancias Los Laureles
  • Escuela Elemental Rafael Cordero
  • Sector Hacienda Andrés
  • Sector Llanos Verdes

Carolina

  • Parque Escorial
  • Facilidades recreativas de Parque Escorial
  • Comunidad Saint Just
  • Condominios Alturas de Parque Escorial, Colinas de San Juan, Jardines de Parque Escorial, Paisajes del Escorial, Palacios del Escorial, Parque de las Flores, Portales de Parque Escorial, Torres del Escorial, Villas de Parque Escorial, Parque de la Vista I y II, Portales de San Juan, Verdemonte y Vista Verde
  • Puerto Rican Family Institute
  • Residencial San Martín
  • Urbanizaciones Ciudad Central I, Colinas Verdes, Extensión Colinas Verdes, La Vista, Mansiones de San Martín, Monte Carlo, San Martín y Vistas del Atlántico

Remoción de vegetación peligrosa

Dorado

  • Urbanización Doraville
  • Calle Sevilla
  • Barrio Higuillar

Fajardo

  • Urbanización Veve Calzada
  • Residencial Pedro Rosario
  • Centro Radiológico
  • Avenida Osvaldo N. Molina
  • Barriada Veve Calzada
  • ASSMCA
  • Defensa Civil
  • Telefónica
  • Torre Médica San Pablo
  • Calles 25 y 26 de la urbanización Baralt
  • Edificio John Cotto
  • Estación de Bomberos
  • Avenidas A y B
  • Complejo Paseo Esmeralda

Patillas

  • Barrio Los Pollos
  • Barrio Apeadero
  • Urbanización Valles de la Providencia

LUMA indicó que continuará realizando trabajos de modernización en toda la isla como parte de su programa de mantenimiento de la infraestructura eléctrica y recomendó a los clientes mantenerse atentos a posibles actualizaciones sobre los horarios y áreas impactadas.