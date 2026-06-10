( Jorge A. Ramírez Portela )

LUMA Energy informó que este miércoles llevará a cabo una serie de trabajos programados de mantenimiento, reparación y modernización de la red eléctrica en al menos 18 municipios alrededor de Puerto Rico.

La empresa indicó que algunas de las labores podrían requerir interrupciones temporales del servicio eléctrico, mientras que otras se realizarán sin afectar a los clientes.

Según LUMA, estos trabajos forman parte de los esfuerzos para fortalecer la confiabilidad y resiliencia del sistema eléctrico.

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Los trabajos se realizarán en las siguientes áreas:

Arecibo

Barrio Sabana Hoyos

Carretera PR-2, después de la funeraria hacia Barceloneta

Riachuelo

Sectores Román, Allende, Parcelas Nuevas, Morelas y Candelarias

Caguas

Urbanización Las Carolinas

Calles Azucena, Tulipán, Malagueta, Flor de Mayo, Gladiola, Orquídea, Jazmín, Hortensia y Amapola

Gurabo

Veredas 610

Barrio Navarro

Calle 58, Clúster 5

Juncos

Urbanización Los Lirios

Calle Alelí

Río Grande

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Parcelas José P.H. Hernández

Calle 4, parcela 178

Urbanización Río Grande Hills

Calle B

Fajardo

Parcelas Luis M. Cintrón

Calles 1, 2, 4 y 5

Coamo

Vista del Sol

Barrio Texas

Urbanización San Blas

Residencial Las Palmas

Restaurante Burger King

Barrio Cerrita

Casco urbano

Aguadilla

Urbanización Villa Alegría

Calle Zafiro

Muñequí II

Carretera PR-2, kilómetro 124.6

Barrio Caimital Bajo

Cabo Rojo

Barrio Llanos Tuna

Camino El Brujo

Lajas

Barrio París

Carretera PR-306

Barrio Palmarejo

Intersección de la carretera PR-303

San Germán

Avenida Dr. Harris

Calle Concepción

San Sebastián

Barrio Hato Arriba

Cuesta La Luna

Carretera PR-125

Las Parcelas

Sector Caña Verde

Barrio Guatemala

Central Plata

Ponce

Urbanización Las Delicias

Carolina

Urbanización Severo Quiñones

Calle Pérez Villegas

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

Aguadilla

Barrio Caimital Alto

Barrio Caimital Bajo

Aibonito

Barrio Pasto

Sectores Playita, JYM, Junker y Paloma

Guaynabo

Calle Génova, urbanización Villa Caparra

Carolina

Urbanización Severo Quiñones

Calle Cotto Hernández

Trabajos solicitados por clientes

San Juan

Calle O’Neill, en Hato Rey

Nueva construcción

Aguas Buenas

Calle Vereda

Urbanización Hacienda El Portal al Campo II

Salinas

Barrio La Playa

Salinas Shopping Center

Reparación y mantenimiento del sistema soterrado

Guayama

Casco urbano

Área comercial de la calle Calimano Martínez

Reparación y modernización de subestaciones

Aguadilla

Antigua Base Ramey

Residencial Agustín Stahl

Sectores El Cobo, El Cuco, El Macetazo, La Alhambra, Playuela, Reparto Tres Palmas y Villa Betania

Urbanizaciones Borinquen, Villas del Horizonte, Villas de Palma Real y Estancias Los Laureles

Escuela Elemental Rafael Cordero

Sector Hacienda Andrés

Sector Llanos Verdes

Carolina

Parque Escorial

Facilidades recreativas de Parque Escorial

Comunidad Saint Just

Condominios Alturas de Parque Escorial, Colinas de San Juan, Jardines de Parque Escorial, Paisajes del Escorial, Palacios del Escorial, Parque de las Flores, Portales de Parque Escorial, Torres del Escorial, Villas de Parque Escorial, Parque de la Vista I y II, Portales de San Juan, Verdemonte y Vista Verde

Puerto Rican Family Institute

Residencial San Martín

Urbanizaciones Ciudad Central I, Colinas Verdes, Extensión Colinas Verdes, La Vista, Mansiones de San Martín, Monte Carlo, San Martín y Vistas del Atlántico

Remoción de vegetación peligrosa

Dorado

Urbanización Doraville

Calle Sevilla

Barrio Higuillar

Fajardo

Urbanización Veve Calzada

Residencial Pedro Rosario

Centro Radiológico

Avenida Osvaldo N. Molina

Barriada Veve Calzada

ASSMCA

Defensa Civil

Telefónica

Torre Médica San Pablo

Calles 25 y 26 de la urbanización Baralt

Edificio John Cotto

Estación de Bomberos

Avenidas A y B

Complejo Paseo Esmeralda

Patillas

Barrio Los Pollos

Barrio Apeadero

Urbanización Valles de la Providencia

LUMA indicó que continuará realizando trabajos de modernización en toda la isla como parte de su programa de mantenimiento de la infraestructura eléctrica y recomendó a los clientes mantenerse atentos a posibles actualizaciones sobre los horarios y áreas impactadas.