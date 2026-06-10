Estos 18 municipios pudieran tener interrupciones de luz este miércoles por trabajos de LUMA
Conoce cuáles son los pueblos impactados.
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LUMA Energy informó que este miércoles llevará a cabo una serie de trabajos programados de mantenimiento, reparación y modernización de la red eléctrica en al menos 18 municipios alrededor de Puerto Rico.
La empresa indicó que algunas de las labores podrían requerir interrupciones temporales del servicio eléctrico, mientras que otras se realizarán sin afectar a los clientes.
Según LUMA, estos trabajos forman parte de los esfuerzos para fortalecer la confiabilidad y resiliencia del sistema eléctrico.
Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes
Los trabajos se realizarán en las siguientes áreas:
Arecibo
- Barrio Sabana Hoyos
- Carretera PR-2, después de la funeraria hacia Barceloneta
- Riachuelo
- Sectores Román, Allende, Parcelas Nuevas, Morelas y Candelarias
Caguas
- Urbanización Las Carolinas
- Calles Azucena, Tulipán, Malagueta, Flor de Mayo, Gladiola, Orquídea, Jazmín, Hortensia y Amapola
Gurabo
- Veredas 610
- Barrio Navarro
- Calle 58, Clúster 5
Juncos
- Urbanización Los Lirios
- Calle Alelí
Río Grande
Relacionadas
- Parcelas José P.H. Hernández
- Calle 4, parcela 178
- Urbanización Río Grande Hills
- Calle B
Fajardo
- Parcelas Luis M. Cintrón
- Calles 1, 2, 4 y 5
Coamo
- Vista del Sol
- Barrio Texas
- Urbanización San Blas
- Residencial Las Palmas
- Restaurante Burger King
- Barrio Cerrita
- Casco urbano
Aguadilla
- Urbanización Villa Alegría
- Calle Zafiro
- Muñequí II
- Carretera PR-2, kilómetro 124.6
- Barrio Caimital Bajo
Cabo Rojo
- Barrio Llanos Tuna
- Camino El Brujo
Lajas
- Barrio París
- Carretera PR-306
- Barrio Palmarejo
- Intersección de la carretera PR-303
San Germán
- Avenida Dr. Harris
- Calle Concepción
San Sebastián
- Barrio Hato Arriba
- Cuesta La Luna
- Carretera PR-125
- Las Parcelas
- Sector Caña Verde
- Barrio Guatemala
- Central Plata
Ponce
- Urbanización Las Delicias
Carolina
- Urbanización Severo Quiñones
- Calle Pérez Villegas
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos
Aguadilla
- Barrio Caimital Alto
- Barrio Caimital Bajo
Aibonito
- Barrio Pasto
- Sectores Playita, JYM, Junker y Paloma
Guaynabo
- Calle Génova, urbanización Villa Caparra
Carolina
- Urbanización Severo Quiñones
- Calle Cotto Hernández
Trabajos solicitados por clientes
San Juan
- Calle O’Neill, en Hato Rey
Nueva construcción
Aguas Buenas
- Calle Vereda
- Urbanización Hacienda El Portal al Campo II
Salinas
- Barrio La Playa
- Salinas Shopping Center
Reparación y mantenimiento del sistema soterrado
Guayama
- Casco urbano
- Área comercial de la calle Calimano Martínez
Reparación y modernización de subestaciones
Aguadilla
- Antigua Base Ramey
- Residencial Agustín Stahl
- Sectores El Cobo, El Cuco, El Macetazo, La Alhambra, Playuela, Reparto Tres Palmas y Villa Betania
- Urbanizaciones Borinquen, Villas del Horizonte, Villas de Palma Real y Estancias Los Laureles
- Escuela Elemental Rafael Cordero
- Sector Hacienda Andrés
- Sector Llanos Verdes
Carolina
- Parque Escorial
- Facilidades recreativas de Parque Escorial
- Comunidad Saint Just
- Condominios Alturas de Parque Escorial, Colinas de San Juan, Jardines de Parque Escorial, Paisajes del Escorial, Palacios del Escorial, Parque de las Flores, Portales de Parque Escorial, Torres del Escorial, Villas de Parque Escorial, Parque de la Vista I y II, Portales de San Juan, Verdemonte y Vista Verde
- Puerto Rican Family Institute
- Residencial San Martín
- Urbanizaciones Ciudad Central I, Colinas Verdes, Extensión Colinas Verdes, La Vista, Mansiones de San Martín, Monte Carlo, San Martín y Vistas del Atlántico
Remoción de vegetación peligrosa
Dorado
- Urbanización Doraville
- Calle Sevilla
- Barrio Higuillar
Fajardo
- Urbanización Veve Calzada
- Residencial Pedro Rosario
- Centro Radiológico
- Avenida Osvaldo N. Molina
- Barriada Veve Calzada
- ASSMCA
- Defensa Civil
- Telefónica
- Torre Médica San Pablo
- Calles 25 y 26 de la urbanización Baralt
- Edificio John Cotto
- Estación de Bomberos
- Avenidas A y B
- Complejo Paseo Esmeralda
Patillas
- Barrio Los Pollos
- Barrio Apeadero
- Urbanización Valles de la Providencia
LUMA indicó que continuará realizando trabajos de modernización en toda la isla como parte de su programa de mantenimiento de la infraestructura eléctrica y recomendó a los clientes mantenerse atentos a posibles actualizaciones sobre los horarios y áreas impactadas.