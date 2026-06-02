Trabajos de LUMA dejarán sin servicio eléctrico a estos 16 pueblos
Mira aquí la lista de municipios impactados por las interrupciones.
PUBLICIDAD
Los trabajos programados de LUMA Energy continuarán este martes con interrupciones en el servicio eléctrico que afectarán a 16 municipios alrededor de la Isla.
Según precisó el consorcio encargado del sistema de transmisión y distribución eléctrica en Puerto Rico a través de una comunicación escrita, los trabajos que iniciarán a las 8:00 de la mañana, incluirán el reemplazo y la reparación de postes y líneas eléctricas; así como el removido de vegetación peligrosa.
En todos los casos las interrupciones eléctricas se extenderán por varias horas.
“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”, lee el comunicado de prensa.
Relacionadas
Estos son los pueblos en los que trabajarán:
Caguas
Arecibo
Cayey
Juncos
Canóvanas
Fajardo
Cabo Rojo
Isabela
Lajas
San Sebastián
Carolina
Guánica
Comerio
Guaynabo
Patillas
Dorado