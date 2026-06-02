Los trabajos programados de LUMA Energy continuarán este martes con interrupciones en el servicio eléctrico que afectarán a 16 municipios alrededor de la Isla.

Según precisó el consorcio encargado del sistema de transmisión y distribución eléctrica en Puerto Rico a través de una comunicación escrita, los trabajos que iniciarán a las 8:00 de la mañana, incluirán el reemplazo y la reparación de postes y líneas eléctricas; así como el removido de vegetación peligrosa.

En todos los casos las interrupciones eléctricas se extenderán por varias horas.

“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”, lee el comunicado de prensa.

Estos son los pueblos en los que trabajarán:

Caguas

Arecibo

Cayey

Juncos

Canóvanas

Fajardo

Cabo Rojo

Isabela

Lajas

San Sebastián

Carolina

Guánica

Comerio

Guaynabo

Patillas

Dorado