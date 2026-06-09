( Jorge A. Ramírez Portela )

LUMA Energy informó que este martes realizará trabajos programados de mantenimiento, modernización y mejoras a la red eléctrica en múltiples municipios alrededor de Puerto Rico.

La empresa indicó que algunas labores requerirán interrupciones temporales del servicio, mientras que otras se llevarán a cabo sin afectar a los abonados.

“Las interrupciones programadas son cruciales para mejorar la confiabilidad y la resiliencia de la red eléctrica en beneficio de todos nuestros clientes”, expresó la compañía en declaraciones escritas.

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

Cayey

Barrio Jajome Arriba

Barrio Jajome Abajo

Barrio Quebrada Arriba

Barrio Culebras Alto

Barrio Culebras Bajo

Barrio Sumido

Coamo

Barrio Santa Catalina, sector Sanja Blanca

Salinas

Barrio Aguirre

Urbanización González

Rincón

Hotel Rincón of the Seas

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Arecibo

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Colegio San Felipe

Residencial Extensión Manuel Zeno Gandía

Bayamón

Urbanización Reparto Flamingo

Calle Perla del Sur

Calle Capitán Correa

Cidra

Barrio Certenejas

Urbanización Monte Verde

Calles Palmas, Ciprés y Flamboyán

Gurabo

Carretera 189, kilómetro 5.4, barrio Rincón

Juncos

Calles Simplicio Cordero, Roberto Mojica, Arturo Collazo y Julia Rivera, en Villa Ana

Río Grande

Urbanización Nuestra Señora del Carmen

Casco urbano

Las Delicias

Apartamentos Las Flores

Aguadilla

Urbanización Villa Alegría

Calles Topacio y Turquesa

Cabo Rojo

Barrio Llanos Tuna

Camino El Mamey

Camino El Jobo

Camino Radi

Camino Los Charros

Camino Asencio

Camino El Jagüey

Camino Los Brujos

Camino Jagüey

Camino Dyran

Camino Los Vargas

Camino Los Sosa

Camino Las Magas

Camino La 22

Carretera 312

Las Marías

Carretera 406, kilómetro 0.5, barrio Anones

San Sebastián

Barrio Salto Altos, sector El Sombrero

Ponce

Urbanización Santa Teresita

Calles Santa Catalina, Santa Cecilia, Santa Juanita, Santa Mónica, Santa Susana y Santa Narcisa

Carolina

Condominio Brisas de Borinquen I

Brisas de Borinquen

Guánica

Barrio Caños

Carretera 116

Guayanilla

Calles Heriberto Torres, Benigno Dávila, Rodolfo Pascual y Juan Arzola, en la barriada Guaydía

Trabajos requeridos por clientes

Santa Isabel

Barrio Felicia 2

Sector Paso Seco

San Juan

Calle Villamil, esquina avenida Ponce de León

Remoción de vegetación peligrosa

San Juan

Calles Los Ríos, San Sebastián, Manatí, Lares y La Rosa, en Hato Rey

Restauración y modernización de subestaciones

Aguas BuenasLos trabajos impactarán múltiples sectores, comunidades, urbanizaciones y barrios, entre ellos:

Camino Nuevo

El Perico

La Brusca

Los Fontánez

Escuela Luis T. Baliñas

Residencial Vista Alegre

Casco urbano

La Charca

Loma Alegre

Los Húcares

Los Mormones

Los Pérez

Los Robles

Mirasol

Brisas de Palma Sola

Mansiones de Aguas Buenas

Millo Cabrera

Vistas de Jagüeyes I y II

Residencial Espíritu Santo

Residencial Villa Monserrate

Bruno Rosa

Campo Alto

El Coco

El Rodeo

Félix Pérez

Jagüeyes Abajo

La Marquesa

Las Villas

Los Cursillos

Pajillas

Quintas de Jagüeyes

Ramón Ocasio

Rincón

Urbanización San Antonio

Urbanización Vistas de Jagüeyes

La Mesa

Los Rosario

Barrio Sumidero

Barrio Mulas

Barrio Sonadora

Barrio Mulitas

Barrio Juan Asencio

Barrio Bayamoncito

Reparación del sistema soterrado

Guayama

Casco urbano

Plaza pública

Nueva construcción

Arecibo

Aviario La Cotorra Puertorriqueña

LUMA exhortó a los clientes a consultar los horarios específicos de los trabajos y cualquier actualización a través de su portal de mejoras planificadas.