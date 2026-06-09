Estos 22 municipios pudieran tener interrupciones de luz por trabajos de LUMA
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LUMA Energy informó que este martes realizará trabajos programados de mantenimiento, modernización y mejoras a la red eléctrica en múltiples municipios alrededor de Puerto Rico.
La empresa indicó que algunas labores requerirán interrupciones temporales del servicio, mientras que otras se llevarán a cabo sin afectar a los abonados.
“Las interrupciones programadas son cruciales para mejorar la confiabilidad y la resiliencia de la red eléctrica en beneficio de todos nuestros clientes”, expresó la compañía en declaraciones escritas.
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos
Cayey
- Barrio Jajome Arriba
- Barrio Jajome Abajo
- Barrio Quebrada Arriba
- Barrio Culebras Alto
- Barrio Culebras Bajo
- Barrio Sumido
Coamo
- Barrio Santa Catalina, sector Sanja Blanca
Salinas
- Barrio Aguirre
- Urbanización González
Rincón
- Hotel Rincón of the Seas
Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes
Arecibo
Relacionadas
- Colegio San Felipe
- Residencial Extensión Manuel Zeno Gandía
Bayamón
- Urbanización Reparto Flamingo
- Calle Perla del Sur
- Calle Capitán Correa
Cidra
- Barrio Certenejas
- Urbanización Monte Verde
- Calles Palmas, Ciprés y Flamboyán
Gurabo
- Carretera 189, kilómetro 5.4, barrio Rincón
Juncos
- Calles Simplicio Cordero, Roberto Mojica, Arturo Collazo y Julia Rivera, en Villa Ana
Río Grande
- Urbanización Nuestra Señora del Carmen
- Casco urbano
- Las Delicias
- Apartamentos Las Flores
Aguadilla
- Urbanización Villa Alegría
- Calles Topacio y Turquesa
Cabo Rojo
- Barrio Llanos Tuna
- Camino El Mamey
- Camino El Jobo
- Camino Radi
- Camino Los Charros
- Camino Asencio
- Camino El Jagüey
- Camino Los Brujos
- Camino Jagüey
- Camino Dyran
- Camino Los Vargas
- Camino Los Sosa
- Camino Las Magas
- Camino La 22
- Carretera 312
Las Marías
- Carretera 406, kilómetro 0.5, barrio Anones
San Sebastián
- Barrio Salto Altos, sector El Sombrero
Ponce
- Urbanización Santa Teresita
- Calles Santa Catalina, Santa Cecilia, Santa Juanita, Santa Mónica, Santa Susana y Santa Narcisa
Carolina
- Condominio Brisas de Borinquen I
- Brisas de Borinquen
Guánica
- Barrio Caños
- Carretera 116
Guayanilla
- Calles Heriberto Torres, Benigno Dávila, Rodolfo Pascual y Juan Arzola, en la barriada Guaydía
Trabajos requeridos por clientes
Santa Isabel
- Barrio Felicia 2
- Sector Paso Seco
San Juan
- Calle Villamil, esquina avenida Ponce de León
Remoción de vegetación peligrosa
San Juan
- Calles Los Ríos, San Sebastián, Manatí, Lares y La Rosa, en Hato Rey
Restauración y modernización de subestaciones
Aguas BuenasLos trabajos impactarán múltiples sectores, comunidades, urbanizaciones y barrios, entre ellos:
- Camino Nuevo
- El Perico
- La Brusca
- Los Fontánez
- Escuela Luis T. Baliñas
- Residencial Vista Alegre
- Casco urbano
- La Charca
- Loma Alegre
- Los Húcares
- Los Mormones
- Los Pérez
- Los Robles
- Mirasol
- Brisas de Palma Sola
- Mansiones de Aguas Buenas
- Millo Cabrera
- Vistas de Jagüeyes I y II
- Residencial Espíritu Santo
- Residencial Villa Monserrate
- Bruno Rosa
- Campo Alto
- El Coco
- El Rodeo
- Félix Pérez
- Jagüeyes Abajo
- La Marquesa
- Las Villas
- Los Cursillos
- Pajillas
- Quintas de Jagüeyes
- Ramón Ocasio
- Rincón
- Urbanización San Antonio
- Urbanización Vistas de Jagüeyes
- La Mesa
- Los Rosario
- Barrio Sumidero
- Barrio Mulas
- Barrio Sonadora
- Barrio Mulitas
- Barrio Juan Asencio
- Barrio Bayamoncito
Reparación del sistema soterrado
Guayama
- Casco urbano
- Plaza pública
Nueva construcción
Arecibo
- Aviario La Cotorra Puertorriqueña
LUMA exhortó a los clientes a consultar los horarios específicos de los trabajos y cualquier actualización a través de su portal de mejoras planificadas.