LUMA Energy informó que este martes realizará trabajos programados de mantenimiento, modernización y mejoras a la red eléctrica en múltiples municipios alrededor de Puerto Rico.

La empresa indicó que algunas labores requerirán interrupciones temporales del servicio, mientras que otras se llevarán a cabo sin afectar a los abonados.

“Las interrupciones programadas son cruciales para mejorar la confiabilidad y la resiliencia de la red eléctrica en beneficio de todos nuestros clientes”, expresó la compañía en declaraciones escritas.

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

Cayey

  • Barrio Jajome Arriba
  • Barrio Jajome Abajo
  • Barrio Quebrada Arriba
  • Barrio Culebras Alto
  • Barrio Culebras Bajo
  • Barrio Sumido

Coamo

  • Barrio Santa Catalina, sector Sanja Blanca

Salinas

  • Barrio Aguirre
  • Urbanización González

Rincón

  • Hotel Rincón of the Seas

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Arecibo

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  • Colegio San Felipe
  • Residencial Extensión Manuel Zeno Gandía

Bayamón

  • Urbanización Reparto Flamingo
  • Calle Perla del Sur
  • Calle Capitán Correa

Cidra

  • Barrio Certenejas
  • Urbanización Monte Verde
  • Calles Palmas, Ciprés y Flamboyán

Gurabo

  • Carretera 189, kilómetro 5.4, barrio Rincón

Juncos

  • Calles Simplicio Cordero, Roberto Mojica, Arturo Collazo y Julia Rivera, en Villa Ana

Río Grande

  • Urbanización Nuestra Señora del Carmen
  • Casco urbano
  • Las Delicias
  • Apartamentos Las Flores

Aguadilla

  • Urbanización Villa Alegría
  • Calles Topacio y Turquesa

Cabo Rojo

  • Barrio Llanos Tuna
  • Camino El Mamey
  • Camino El Jobo
  • Camino Radi
  • Camino Los Charros
  • Camino Asencio
  • Camino El Jagüey
  • Camino Los Brujos
  • Camino Jagüey
  • Camino Dyran
  • Camino Los Vargas
  • Camino Los Sosa
  • Camino Las Magas
  • Camino La 22
  • Carretera 312

Las Marías

  • Carretera 406, kilómetro 0.5, barrio Anones

San Sebastián

  • Barrio Salto Altos, sector El Sombrero

Ponce

  • Urbanización Santa Teresita
  • Calles Santa Catalina, Santa Cecilia, Santa Juanita, Santa Mónica, Santa Susana y Santa Narcisa

Carolina

  • Condominio Brisas de Borinquen I
  • Brisas de Borinquen

Guánica

  • Barrio Caños
  • Carretera 116

Guayanilla

  • Calles Heriberto Torres, Benigno Dávila, Rodolfo Pascual y Juan Arzola, en la barriada Guaydía

Trabajos requeridos por clientes

Santa Isabel

  • Barrio Felicia 2
  • Sector Paso Seco

San Juan

  • Calle Villamil, esquina avenida Ponce de León

Remoción de vegetación peligrosa

San Juan

  • Calles Los Ríos, San Sebastián, Manatí, Lares y La Rosa, en Hato Rey

Restauración y modernización de subestaciones

Aguas BuenasLos trabajos impactarán múltiples sectores, comunidades, urbanizaciones y barrios, entre ellos:

  • Camino Nuevo
  • El Perico
  • La Brusca
  • Los Fontánez
  • Escuela Luis T. Baliñas
  • Residencial Vista Alegre
  • Casco urbano
  • La Charca
  • Loma Alegre
  • Los Húcares
  • Los Mormones
  • Los Pérez
  • Los Robles
  • Mirasol
  • Brisas de Palma Sola
  • Mansiones de Aguas Buenas
  • Millo Cabrera
  • Vistas de Jagüeyes I y II
  • Residencial Espíritu Santo
  • Residencial Villa Monserrate
  • Bruno Rosa
  • Campo Alto
  • El Coco
  • El Rodeo
  • Félix Pérez
  • Jagüeyes Abajo
  • La Marquesa
  • Las Villas
  • Los Cursillos
  • Pajillas
  • Quintas de Jagüeyes
  • Ramón Ocasio
  • Rincón
  • Urbanización San Antonio
  • Urbanización Vistas de Jagüeyes
  • La Mesa
  • Los Rosario
  • Barrio Sumidero
  • Barrio Mulas
  • Barrio Sonadora
  • Barrio Mulitas
  • Barrio Juan Asencio
  • Barrio Bayamoncito

Reparación del sistema soterrado

Guayama

  • Casco urbano
  • Plaza pública

Nueva construcción

Arecibo

  • Aviario La Cotorra Puertorriqueña

LUMA exhortó a los clientes a consultar los horarios específicos de los trabajos y cualquier actualización a través de su portal de mejoras planificadas.