LUMA Energy informó que este sábado llevará a cabo varios trabajos programados como parte de sus esfuerzos para fortalecer y modernizar la red eléctrica en distintas zonas de Puerto Rico, labores que podrían ocasionar interrupciones temporales en el servicio para algunos clientes.

Según la empresa, estas interrupciones planificadas son necesarias para aumentar la confiabilidad y resiliencia del sistema eléctrico, con el objetivo de ofrecer un servicio más estable a largo plazo.

“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo”, indicó LUMA en declaraciones escritas.

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La compañía añadió que, además de los trabajos que requieren interrupciones del servicio, también realiza otras mejoras que no afectan a los clientes, pero que contribuyen igualmente al fortalecimiento de la infraestructura eléctrica.

Entre las labores programadas para este sábado se encuentran trabajos dirigidos a aumentar la resiliencia de los postes en los siguientes sectores:

Urbanización Palmas del Turabo, en Caguas .

. Barrio Llanos Tuna, carretera 312, en Cabo Rojo.

LUMA exhortó a los ciudadanos a mantenerse informados sobre los horarios y localidades de las mejoras planificadas a través de su portal digital, donde actualiza regularmente el calendario de trabajos programados.