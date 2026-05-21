Estos 18 municipios tendrán apagones programados por trabajos de LUMA
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Los trabajos programados de LUMA Energy continuarán este jueves con interrupciones en el servicio eléctrico que afectarán a 18 municipios alrededor de la Isla.
Según precisó el consorcio encargado del sistema de transmisión y distribución eléctrica en Puerto Rico a través de su portal, los trabajos que iniciarán a las 8:00 de la mañana, incluirán el reemplazo y la reparación de líneas eléctricas; así como el removido de vegetación peligrosa.
En todos los casos las interrupciones eléctricas se extenderán por varias horas.
“Las mejoras planificadas incluyen una variedad de trabajos importantes para ayudar a mejorar el sistema eléctrico del que dependemos”, lee el portal de LUMA Energy.
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Estos son los pueblos en los que trabajarán:
Añasco
San Sebastian
Vega Alta
Utuado
Guayama
Vega Baja
Carolina
Arroyo
Rincón
Bayamón
Cabo Rojo
Ponce
Cayey
Vieques
Río Grande
Fajardo
Naguabo
Caguas