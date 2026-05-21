Los trabajos programados de LUMA Energy continuarán este jueves con interrupciones en el servicio eléctrico que afectarán a 18 municipios alrededor de la Isla.

Según precisó el consorcio encargado del sistema de transmisión y distribución eléctrica en Puerto Rico a través de su portal, los trabajos que iniciarán a las 8:00 de la mañana, incluirán el reemplazo y la reparación de líneas eléctricas; así como el removido de vegetación peligrosa.

En todos los casos las interrupciones eléctricas se extenderán por varias horas.

“Las mejoras planificadas incluyen una variedad de trabajos importantes para ayudar a mejorar el sistema eléctrico del que dependemos”, lee el portal de LUMA Energy.

Estos son los pueblos en los que trabajarán:

Añasco

San Sebastian

Vega Alta

Utuado

Guayama

Vega Baja

Carolina

Arroyo

Rincón

Bayamón

Cabo Rojo

Ponce

Cayey

Vieques

Río Grande

Fajardo

Naguabo

Caguas