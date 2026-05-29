El Balneario de Carolina fue seleccionado como la mejor playa de Puerto Rico, según el Readers’Choice Awards de Usa Today 10 Best, informó el municipio en un comunicado.

La distinción se otorga mediante el voto de lectores y viajeros de distintas partes del mundo. En la segunda posición arribaron las playas de la costa de Isla Verde.

El balneario repite por segundo año consecutivo como uno de los principales destinos turísticos y recreativos del caribe, superando reconocidos destinos en la región y en otras partes del mundo. El alcalde Carolina, José Carlos Aponte Dalmau, resaltó que este premio se logró gracias a la cooperación de los ciudadanos para proteger los recursos de Carolina y cuidar de sus playas.

El mandatario municipal sostuvo que el reconocimiento valida los años que el municipio ha invertido en seguridad, limpieza, accesibilidad, servicios y facilidades para los visitantes del balneario.