Como parte de la agenda de actividades que continúa impulsando el desarrollo turístico, cultural y gastronómico de la ciudad, Vega Baja celebrará la primera edición del “Chicharrón Fest 2026”.

La cita será el sábado, 6 de junio, desde las 11:00 de la mañana, en el Área Recreativa Tortuguero.

El alcalde de Vega Baja, Marcos Cruz Molina, destacó que esta nueva propuesta busca continuar fortaleciendo la oferta recreativa y gastronómica del municipio mientras se crean espacios de sana convivencia y desarrollo económico.

“En Vega Baja continuamos apostando a actividades que promuevan nuestra cultura, impulsen la economía local y proyecten nuestra ciudad como uno de los destinos más atractivos de Puerto Rico. El Chicharrón Fest 2026 será una nueva experiencia familiar que añadirá valor a la agenda de eventos que desarrollamos durante el año”, expresó el alcalde.

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La nueva propuesta gastronómica se suma a otras actividades exitosas impulsadas por el municipio, como el reconocido Festival del Caimán, celebrado a principios de año y que reunió a miles de personas en Vega Baja. Con este nuevo evento, la administración municipal continúa fortaleciendo iniciativas dirigidas a promover el turismo interno y apoyar a comerciantes, artesanos y emprendedores locales.

El “Chicharrón Fest 2026” reunirá música en vivo, gastronomía, artesanía y entretenimiento en un ambiente pensado para residentes y visitantes de toda la isla. Los asistentes podrán disfrutar de degustación de postres y dulces colombianos, kioscos de comida, exhibidores, artesanos, casas de brinco y múltiples atracciones para toda la familia.

El programa artístico contará con la participación de ¡Plenéalo!, Banda Algarete y Las Tóxicas, quienes tendrán a cargo animar la actividad durante toda la jornada con música y entretenimiento en vivo.

La administración municipal resaltó además que Vega Baja continúa experimentando un crecimiento significativo en el interés turístico y mediático, reflejado en un aumento de 1,450% en las búsquedas relacionadas al municipio a través de internet.

Este auge ha sido impulsado, en parte, por el interés cultural y turístico generado alrededor de la figura del artista vegabajeño Bad Bunny, así como por los esfuerzos e iniciativas culturales, recreativas y de promoción turística desarrolladas por la administración municipal.

A esto se suman importantes distinciones alcanzadas por la ciudad, como la Playa Puerto Nuevo, reconocida durante años consecutivos con la certificación internacional Blue Flag, además del reconocimiento más reciente de Vega Baja como Tree City USA, reafirmando el compromiso municipal con el turismo sostenible, la conservación ambiental y el desarrollo de espacios de calidad para residentes y visitantes.

Asimismo, este año la Parada Puertorriqueña de Nueva York será dedicada a la Ciudad del Melao Melao, como preámbulo hacia la conmemoración de los 250 años de fundación de Vega Baja.