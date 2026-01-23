El Banco de Sangre de Puerto Rico en Centro Médico solicitó al público que acuda de manera urgente a donar plaquetas, ante las limitaciones en el suplido de componentes sanguíneos actuales.

En comunicado de prensa, la institución explicó que el inventario del Banco, en especial las plaquetas, se han visto impactadas por la época festiva y la temporada de influenza e indirectamente por las nevadas severas que enfrenta Estados Unidos.

“Estas condiciones climáticas extremas provocan disminuciones significativas en la colección de componentes sanguíneos, lo que podría limitar la llegada de plaquetas a Puerto Rico por parte de proveedores de Estados Unidos. Ante este escenario, la Isla debe depender de las donaciones locales para poder responder a la demanda hospitalaria y garantizar la continuidad de tratamientos y procedimientos médicos esenciales”, lee el comunicado.

El doctor Regino Colón Alsina, director ejecutivo de la Administración de Servicios Médicos (ASEM), destacó la importancia de las plaquetas, las cuales son indispensables para pacientes oncológicos, cirugías complejas, trasplantes y casos de trauma.

Las plaquetas tienen una vida útil de solo cinco (5) días, por lo que requieren donaciones constantes para mantener un inventario óptimo. Mediante el proceso de aféresis, un procedimiento especializado que toma entre 90 minutos y 2 horas, una sola donación puede beneficiar hasta tres pacientes.

La doctora. María de los Ángeles Muñiz Muñiz, directora médica del Banco de Sangre de Puerto Rico, explicó que se requieren entre 10 y 12 donantes de plaquetas diarios para atender las necesidades del centro hospitalario más importante del país.

Para donar plaquetas, los interesados deben tener entre 21 y 70 años, pesar más de 130 libras, estar en buen estado de salud y no haber consumido aspirina en las 48 horas previas ni antibióticos en las 72 horas anteriores.

El Banco de Sangre de Puerto Rico en Centro Médico está ubicado entre el estacionamiento principal del complejo hospitalario y las Clínicas Externas, y opera de lunes a sábado, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Para más información o coordinar una cita, pueden comunicarse al (787) 777-3844, escribir a infobancosangre@asem.pr.gov .

El Banco de Sangre de Puerto Rico suple el 70% de los componentes sanguíneos esenciales a instituciones clave del Centro Médico de Puerto Rico como el Hospital Universitario de Adultos (HUA), Hospital Pediátrico Universitario (HOPU), Industrial, Trauma y el Municipal de San Juan.