El Municipio de Bayamón inauguró este martes un nuevo centro de recarga de vehículos eléctricos, en el estacionamiento del área que se conoce como Los Trailers.

El nuevo centro, que tiene capacidad para recargar cinco vehículos al mismo tiempo, se suma al ya existente en el área del estacionamiento del complejo deportivo donde está el Estadio Juan Ramón Loubriel, así como a otros que han instalado empresas privadas a través del municipio.

De acuerdo con el alcalde Ramón Luis Rivera Cruz, los cinco cargadores de esta nueva estación “son de nivel 3, que significa que “es un nivel mucho más alto, que te puede producir más de 30 kilos en adelante, y de esa manera usted puede hacer una carga rápida en su vehículo… en unos15 minutos ya usted puede tener, dependiendo del vehículo entre 15 a 20 minutos, tiene los 10, 15 o 20% de carga adicional y puede continuar su viaje”.

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Rivera Cruz sostuvo que el costo de carga de estos nuevos cargadores será de 51 centavos por kilovatio. A modo de comparación, estableció de una guagua tipo SUV con capacidad de 79 kW se cargaría con $40, mientras que si fuera de gasolina tendría que pagar entre $80 a $90 en estos momentos para llenar el tanque.

El alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, resaltó las ventajas de los vehículos eléctricos, de los cuales el municipio tiene varios entre su flota. ( Suministrada )

El costo por kilovatio/hora está estipulado mediante ordenanza municipal, que igualmente establece que el sistema avisará al usuario una vez consuma la cantidad de fondos programados para la recarga, y entonces tendrá 20 minutos para remover el vehículo o de lo contrario se expone a un cargo adicional de $10 por cada hora o fracción de hora que permanezca el vehículo ya recargado en la estación.

“Las ventajas de estos centros de carga es que, al ser de rápida carga, usted llega, puede almorzar, y en lo que almuerza su carro está cargando, o puede irse de compra, terminó la compra, regresó y ya cargó su carro, en una hora prácticamente es una carga enorme, o puede hacer gestiones aquí cerca que hay muchas de las agencias de gobierno, está el CESCO, está Acueducto (Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, AAA), está (la Autoridad de) Energía Eléctrica, va a estar (el Departamento de) Hacienda próximamente, entre otros”, comentó el alcalde.

Agregó que se estima que en Puerto Rico hay unos 20,000 vehículos eléctricos, incluyendo varios que tiene el Municipio de Bayamón. Destacó que, entre otras ventajas, el vehículo eléctrico no requiere tanto mantenimiento y reparaciones como el vehículo tradicional de gasolina o diésel, lo que redunda en ahorros.

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El alcalde recordó que el centro de carga en el complejo deportivo, que tiene seis estaciones de carga, también de nivel 3, está conectado a un sistema con 1,700 placas solares que se instaló en el techo de estacionamiento, que producen unos 90,000 kW mensuales, que equivalen al 25% del gasto energético del estadio, o unos $42,000.

Indicó que, en un futuro, planean incorporar también placas solares en el área de Los Trailers, de manera que puedan usar también esa fuente de energía, además de tenerla disponible como alternativa, o redundancia, a la que reciben del sistema eléctrico nacional a través de LUMA.

A preguntas de la prensa, Rivera Cruz sostuvo que el dinero que se recaude por el uso de los cargadores irá a un fondo para el mantenimiento del sistema y para el pago que tienen que hacerle a LUMA por el suministro de energía.

Además, indicó que la nueva estación se hizo con “fondos federales, de distintas propuestas, de dinero que llegó a Puerto Rico para este tipo de proyectos”.

Asimismo, aclaró que el área cuenta con vigilancia 24/7 a través de cámaras de seguridad, además de que está ubicada justo frente al edificio que próximamente albergará el cuartel de la Policía Municipal de Bayamón.