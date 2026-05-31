El profesor de biología Adolfo Rodríguez Velázquez, de la Universidad de Puerto Rico en Cayey, explorará las profundidades del mar este verano.

Rodríguez Velázquez fue elegido por la organización Ocean Exploration Trust (OET) para participar como Interno de Comunicación Científica 2026, para estar a bordo del Vehículo de Exploración (VE) Nautilus este próximo verano, como parte del equipo que se adentrará en las profundidades.

El profesor, oriundo de Las Piedras y que trasmitirá la emoción de la exploración a personas en Puerto Rico y el resto del mundo, fue seleccionado de un grupo de aspirantes internacionales.

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“Para mí, de verdad, que es un sueño hecho realidad. La oportunidad de comunicar en tiempo real una exploración de las profundidades del océano y hacer la ciencia más accesible e inclusiva para todo el mundo es algo sumamente valioso”, expresó por escrito Rodríguez Velázquez.

“Además, es un tremendo honor y me enorgullece representar a mis comunidades latinas y afrocaribeñas, a la comunidad LGBTQ+, y sobre todo a Puerto Rico. Espero poder ayudar a inspirar a otros a que vean que la ciencia nos pertenece a todos y que hay espacio para todo el mundo en la exploración y el descubrimiento”, agregó el profesor de la UPR en Cayey.

Rodríguez Velázquez será parte de un equipo de 14 socios provenientes de escuelas, centros científicos y organizaciones sin fines de lucro a través del Pacífico y América del Norte. Se integrarán al OET en julio y agosto, para explorar el océano en el área de la región de las Marianas.

La expedición de 22 días utilizará del ROV (vehículo operado remotamente), sistemas de mapeo y sistemas de telepresencia a bordo del VE Nautilus, junto con el vehículo submarino autónomo Sentry, para explorar algunas de las áreas menos exploradas de las Islas Marianas, con énfasis en los hábitats de las llanuras abisales de la porción más al noreste de la Zona Económica Exclusiva de los Estados Unidos en la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte.

Mientras esté en el mar, Rodríguez Velázquez tendrá la oportunidad de conectarse en vivo.

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Cualquier persona puede interactuar con estos educadores a través de NautilusLive.org, un portal que transmite en vivo las 24 horas y lleva la experiencia de las expediciones, desde el campo de trabajo hasta exploradores en tierra, a través de la tecnología de telepresencia y las redes sociales.

Mientras esté a bordo, Rodríguez Velázquez participará de transmisiones en vivo de las exploraciones en las profundidades, haciendo comentarios y sesiones de preguntas y respuestas a través del portal Nautilus Live.

Además, estará participando de eventos y actividades una vez regrese la expedición.

Escuelas y grupos comunitarios pueden programar sesiones de preguntas y respuestas en vivo uno a uno con los exploradores a bordo a partir de junio.

“El Internado de Comunicación Científica invierte en grandes educadores, otorgándoles experiencias en el mundo de la exploración oceánica y elevándolos como modelos para las personas interesadas en aprender. A medida que los Internos se empapan del trabajo junto a científicos e ingenieros, pueden transmitir la emoción del descubrimiento e inspirara estudiantes en su camino de exploración de las ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas y trabajos en los océanos”, comentó Megan Cook, director de Educación y Alcance Comunitario de OET.

A través del año, los Internos desarrollan sus habilitades de comunicación científica, asisten a sesiones de entrenamiento de desarrollo profesional junto a otros Internos de todo el mundo, y pasan varias semanas como parte del equipo esencial a bordo del EV Nautilus. Los Internos se llevan consigo la experiencia de la exploración oceánica de vuelta a sus comunidades, y la incorporan a sus clases, presentaciones y oportunidades educativas informales.

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Ocean Exploration Trust es una organización sin fines de lucro fundada por el doctor Robert Ballard, y tiene como misión explorar las zonas desconocidas del océano, desarrollando descubrimientos multidisciplinarios al tiempo que expande las fronteras de la educación STEAM (ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas). OET promueve la educación STEAM a través del mundo utilizando la emoción de la exploración y la innovación para inspirar a las nuevas generaciones de científicos e ingenieros, incluyendo el proveer a estudiantes con oportunidades de participar en expediciones.

“Cada expedición que llevamos a cabo añade a lo que el mundo conoce sobre nuestros océanos, pero el conocimiento solo importa si llega a la gente. Y nuestros Internos son la manera en que eso se hace realidad. Ellos van a sitios a donde muy pocos podrán llegar, son testigos inmediatos de descubrimientos, y llevan todo es de vuelta a sus estudiantes y comunidades que serán quienes dictarán cómo manejamos y entendemos los océanos para las futuras generaciones. Por eso es que exploramos”, sostuvo Allison Fundis, presidente y principal oficial operativo de OET.

Las cinco expediciones de OET en el 2026 llevaran a su equipo a las Islas Marianas, cerca de la Isla Wake y las islas de Hawái.

Las expediciones contribuirán al conocimiento de los océanos, apoyando prioridades de la comunidad científica internacional y el gobierno de los Estados Unidos, ayudando en particular a entender los cambios en los océanos, compartiendo el conocimiento con otros, y contribuyendo a nuevos descubrimientos y recolección de información para las futuras decisiones sobre conservación y manejo de los recursos.