Personal del Cuerpo de Bomberos extinguió aproximadamente una veintena de fuegos desde el miércoles por la noche, cuando se suscitó un incendio en la Central Costa Sur, en Guayanilla, por una avería con un interruptor obsoleto, el cual provocó un apagón general en la isla.

De los incidentes, 18 estaban directamente relacionados a desperfectos o el mal uso de generadores eléctricos, especificó el comisionado de Bomberos, Marcos Concepción Tirado.

“Desde que comenzó la emergencia, desde estos apagones de Costa Sur, al día de hoy tenemos sobre 20 incidentes relacionados a ese evento que sucedió en Costa Sur. Alrededor de 20 al día de hoy (y) 18 directamente relacionados a generadores eléctricos”, explicó el funcionario a Primera Hora.

Aunque la mayoría de los incendios fueron parciales, por lo que se afectaron únicamente las áreas donde estaban ubicados los generadores, dos casas fueron consumidas en su totalidad el jueves por la noche en Bayamón.

En el barrio Dajaos del mencionado municipio del área metropolitana, un fuego en una residencia dejó a una fémina de 26 años y a un joven de 19 años con quemaduras. Hasta el momento estas son las únicas dos personas que resultaron con heridas por siniestros, según Concepción Tirado.

Otra casa también se consumió en la urbanización Valencia de Bayamón y los residentes de la misma fueron transportados a una institución hospitalaria por inhalar humo.

[Ahora] - Unidades Bayamón 81 y Naranjito atienden esta noche un fuego que afectó una residencia de cemento y madera en las parcelas del Bo. Dajao en Bayamón. Dos personas resultaron heridas y fueron transportadas al Centro Médico de Río Piedras. El incendio ya se extinguió. pic.twitter.com/EmEnMst3aK — Negociado del Cuerpo de Bomberos (@Bomberos_de_PR) April 8, 2022

Concepción Tirado estimó que ambos incendios posiblemente fueron provocados mientras intentaban encender los generadores eléctricos.

“Por eso es la importancia de cómo utilizar un generador. Algunos (de los fuegos) han sido por desconocimiento de cómo usarlo y otros también por desperfectos del mismo generador”, detalló Concepción Tirado.

[Actualización] - @Bomberos_de_PR se mantienen en la escena en la labores de enfriamiento. Dos adultos mayores y un hijo de estos fueron trasladados a una institución hospitalaria tras inhalar humo. https://t.co/GJGBBUrCCQ — Negociado del Cuerpo de Bomberos (@Bomberos_de_PR) April 8, 2022

La minoría de los casos que no estuvieron ligados a generadores eléctricos se debieron a posibles cortos circuitos cuando se reestablecía el servicio o el sobrecalentamiento de una estufa eléctrica que se dejó encendida.

De los eventos que se registraron a nivel isla, cuatro ocurrieron en la región de Carolina, cinco en la de Caguas y cuatro en la de Ponce. También se atendió un fuego en el pueblo de Maunabo, tres en Bayamón y un caso entre Aguadilla e Isabela, el cual no pudo ser precisado.

No fue necesario que los bomberos doblaran turnos para atender los incendios y ninguno sufrió heridas mientras extinguían las llamas, indicó Concepción Tirado.

“Ninguno ha recibido ninguna lesión. Gracias a Dios, ningún compañero ha sufrido ninguna lesión”, afirmó.

De acuerdo al comisionado, la cantidad de eventos que se reportaron no lo sorprende debido a la cantidad de días que las personas estuvieron sin el servicio eléctrico.

“Sí, es algo que puede estar dentro de lo normal, debido a la emergencia de estar tantos días sin luz. Lo podemos comparar prácticamente cuando comienza las temporadas de huracanes que viene un fenómeno, estamos uno o dos días sin luz, y alguna gente se desespera. La impaciencia de no tener luz es un poco difícil y la gente compra generadores. A veces no nos percatamos del uso correcto del generador y ahí es que vienen la mayoría de estas emergencias”, analizó.

Hasta esta mañana, todavía la Central Costa Sur no había entrado en funciones para nutrir el sistema energético del país.

Por lo tanto, Concepción Tirado recomendó a aquellos que tengan que acudir al uso de un generador a que nunca lo ubiquen en las marquesinas, a colocarlo a más de cinco pies de las puertas o ventanas para evitar que los humos entren al hogar. Asimismo exhortó a posicionarlo en un lugar donde no reciba el calor del sol, esperar a que el generador se enfríe completamente antes de recargarlo, verificar que las extensiones no se sobrecalienten, no fumar cerca de él, mantener a los niños alejados del aparato y utilizar recipientes de gasolinas certificados.

“Todos estos detalles son muy importantes y evitan incendios”, resaltó.