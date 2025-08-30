Tres familias boricuas están involucradas en un crimen por violencia de género reportado el pasado domingo en el Orlando, Florida.

La situación, que consternó a la comunidad de Village Springs Apartments, en Cinderlane Parkway, ha ocasionado que un menor de año y medio quedara huérfano.

Según reportes noticiosos de Orlando, Eliette Shamire De Jesús Márquez, de Patillas, fue detenido por disparar contra su pareja, Sthepanie Ortiz Félix, de Guayama, y una amiga de la mujer, también boricua, Jackeline González Romero. Ambas mujeres fallecieron dentro del apartamento del hombre.

La madrastra de Ortiz Félix, Mabel Lugo Alicea, relató que “el muchacho las mató, porque fue a ella y a la amiga. Salió caminando del apartamento y los guardias lo cogieron caminando rapidito. Él está preso”.

Explicó que el incidente ocurrió luego de que De Jesús Márquez echara de su apartamento a Ortiz Félix. La mujer acudió el domingo acompañada de policías a sacar las pertenencias del hijo de ambos, de año y medio.

“Cuando los guardias fueron, él estaba mancisito. Yo me imagino que ella se confió de eso y, entonces, viró de nuevo con la amiga, sola, sin guardia. Ahí es que él las mata”, comentó.

Indicó que al bebé no le pasó nada, ya que la madre lo dejó en el auto a lo que acudían al apartamento a hacer la diligencia.

“Él se había comprado esa pistola hace un mes, nos dijo la abuela. Él tenía todo como premeditado, porque para qué se compró esa pistola”, manifestó.

Un mensaje publicado en la red social de Facebook también alertaba sobire algo que sucedería.

“Pronto les enseñaré lo jodido que está mi salud mental. Bulliado por ser diferente. Este post esta publico para futuras referencias”, escribió.

Mensaje publicado por Eliette Shamire De Jesús Márquez en Facebook. ( Captura )

Lugo Alicea comentó que el joven tenía previsto una vista judicial el pasado jueves, pero fue cancelada. Entre lo poco que le han informado del caso es que el hombre podría ser juzgado a pena de muerte.

La madrastra también hizo constar que De Jesús Márquez era el que se hacía cargo del cuido del menor, ya que Ortiz Félix era la que trabajaba.

Tras el crimen, las autoridades de Florida entregaron el niño a su abuela, Mildred Félix, quien lo trasladó de inmediato a Puerto Rico. Esta se encargará del cuido del infante durante la semana, mientras que el padre de Ortiz Félix, Ricardo Ortiz Rivera, y Lugo Alicea lo cuidarán los fines de semana.

“Estamos dispuesto a darle todo el amor”, comentó la mujer.

No obstante, el padre de Ortiz Félix desea que su hija sea trasladada a la Isla también para recibir cristiana sepultura. Por ello, han abierto una cuenta en GoFundMe para solicitar la ayuda del pueblo. La meta de la familia es recaudar $6,000.

Lugo Alicea indicó que ya han iniciado los trámites con una funeraria local, pero el cadáver no ha sido entregado todavía por las autoridades. Por ello, desconocen cuándo podría ocurrir el velatorio.

Busca ayuda

Si estás en una situación de violencia, busca ayuda. La violencia de género es un patrón de comportamiento en el cual la pareja o expareja utiliza la fuerza física o sexual, la coacción, las amenazas, la intimidación, el aislamiento, el abuso emocional o económico para controlar a la otra persona.

De ser una víctima de violencia de género, conoce que puedes conseguir ayuda al llamar al Sistema de Emergencia 9-1-1, al cuartel de la Policía más cercano o a la línea de emergencia de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres al 787-722-2977 o al 1-800-981-7676.