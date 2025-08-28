Una empleada de uno de los restaurantes del “food court” del centro comercial Plaza Río Hondo Mall, en Bayamón, fue agredida por su expareja en medio de un incidente de violencia doméstica.

Según informes preliminares, la querella se recibió a las 11:30 a.m. alertando sobre personas heridas frente a un restaurante de comida criolla.

El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, capitán Raúl Negrón, informó que el hombre brincó el mostrador mientras ella servía comida y la hirió por la espalda con un cuchillo.

“Él brincó por el mostrador y le propinó heridas punzantes por la espalda, empleados y clientes intervinieron, lanzaron sillas y lo detuvieron”, detalló el capitán Negrón.

Al presente, el funcionario no sabía si había alguna orden de protección contra el detenido.

Inicialmente se informó sobre tres heridos, pero luego las autoridades aclararon que solo se trata de la herida y el agresor quienes fueron trasladados a hospitales. De inmediato no se informó la condición de ninguno de los involucrados en el incidente.