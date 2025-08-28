Las autoridades no han logrado identificar el cadáver de una mujer que fue hallado flotando en la mañana de este jueves en el área conocida como Cueva de las Golondrinas en la playa Mar Chiquita, en Manatí.

El hallazgo se produjo alrededor de las 6:20 a.m., durante un patrullaje preventivo de la Unidad Marítima de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) de Vega Baja.

La fallecida fue descrita como de 25 a 30 años de edad, 5′7″ de estatura, 150 libras de peso, tez trigueña, pelo corto rizo y color negro y vestía una camisilla color crema, pantalón corto color azul y medias grises.

La teniente Francheska Barreto, directora de la División de Homicidios del CIC de Arecibo, explicó que en esta etapa de la pesquisa no se descarta nada.

“No hemos encontrado evidencia, verificaron el área cercana, toda la costa y playas para saber si alguien la vio o la conoce, y nada”, explicó la teniente.

Tampoco hay mujeres reportadas desapacecidas con esa descripción, ni el en área policíaca de Arecibo o en las demás que les quedan cerca.

En esta etapa no se sabe si es una turista que fue arrastrada por el oleaje, si se privó de la vida o alguien la empujó al agua.

Como es de rigor, se verifican lugares, negocios y residencias en busca de cámaras de seguridad que pudiesen haber captado lo sucedido.

El agente Edwin Calderón bajo la supervisión del sargento Roberto Mercado y la fiscal Evelyn Trinidad, investigaron la escena.