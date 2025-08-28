Una mujer y un hombre fueron asesinados esta madrugada en la carretera 199, frente al centro comercial Galería Los Paseos en Cupey, informó la Policía de Puerto Rico.

El crimen se reportó a las 12:07 a.m., cuando agentes del precinto de Cupey realizaban una ronda preventiva y encontraron un vehículo estacionado en el lugar.

Dentro del auto estaban los cuerpos de las víctimas, que presentaban múltiples heridas de bala.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha sido identificado.

La investigación quedó a cargo de la la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan y el fiscal de turno.