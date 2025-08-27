La Policía solicitó la colaboración del público para dar con el paradero de un hombre contra el que pesa una orden de arresto en ausencia por apropiación ilegal, fraude y traspaso de documentos falsos.

El individuo fue identificado como Abriel Burgos Ortiz, de 44 años y vecino de la urbanización Wonderville en Trujillo Alto. Según informó la Policía, los hechos que se le imputan a Burgos Ortiz ocurrieron el dos de mayo del 2023, cuando se alega que acudió a cinco instituciones bancarias, donde cambio varios por la cantidad de $7,500.

La jueza Brenda I. Salas Rivera, del Tribunal de San Juan, encontró causa para arresto en ausencia contra el hombre, y le impuso una fianza ascendente a $150 mil.

Si usted posee información que pueda conducir a las autoridades al arresto de Burgos Ortiz, puede comunicarse al 787-782-9006 o a la línea confidencial de la Policía, al 787-343-2020.