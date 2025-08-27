Piden colaboración del público para dar con el paradero de un hombre buscado por fraude
Los delitos que se le imputan ocurrieron en el 2023.
La Policía solicitó la colaboración del público para dar con el paradero de un hombre contra el que pesa una orden de arresto en ausencia por apropiación ilegal, fraude y traspaso de documentos falsos.
El individuo fue identificado como Abriel Burgos Ortiz, de 44 años y vecino de la urbanización Wonderville en Trujillo Alto. Según informó la Policía, los hechos que se le imputan a Burgos Ortiz ocurrieron el dos de mayo del 2023, cuando se alega que acudió a cinco instituciones bancarias, donde cambio varios por la cantidad de $7,500.
La jueza Brenda I. Salas Rivera, del Tribunal de San Juan, encontró causa para arresto en ausencia contra el hombre, y le impuso una fianza ascendente a $150 mil.
Si usted posee información que pueda conducir a las autoridades al arresto de Burgos Ortiz, puede comunicarse al 787-782-9006 o a la línea confidencial de la Policía, al 787-343-2020.