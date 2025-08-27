Hallan muerto a un hombre en residencial de Cataño
El cadáver se encuentra en el interior de un apartamento.
El cadáver de un hombre fue hallado esta mañana sobre el piso de un apartamento del edificio 72 del residencial Juana Matos, en Cataño.
Según se informó, a eso de las 10:00 a.m. se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre los hechos.
Los paramédicos municipales que llegaron a la escena certificaron que no tenía signos vitales.
El fallecido no ha sido identificado.
El caso es investigado por el agente agente Iván Santiago, adscrito a la División de Homicidios de Bayamón, como una muerte sin causa determinada.
El cadáver fue trasladado al Intituto de Ciencias Forenses (ICF) para fines de autopsia.