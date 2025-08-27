El cadáver de un hombre fue hallado esta mañana sobre el piso de un apartamento del edificio 72 del residencial Juana Matos, en Cataño.

Según se informó, a eso de las 10:00 a.m. se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre los hechos.

Los paramédicos municipales que llegaron a la escena certificaron que no tenía signos vitales.

El fallecido no ha sido identificado.

El caso es investigado por el agente agente Iván Santiago, adscrito a la División de Homicidios de Bayamón, como una muerte sin causa determinada.

El cadáver fue trasladado al Intituto de Ciencias Forenses (ICF) para fines de autopsia.