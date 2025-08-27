Una mujer de 28 años murió anoche dentro de una guagua mientras presuntamente era transportada por su esposo hacia un hospital en Humacao, informó la Policía de Puerto Rico.

El incidente se reportó a eso de las 8:37 p.m. en la carretera PR-925, intersección con la calle Gladiola del barrio Junquito, donde los agentes localizaron el cuerpo en la parte posterior de una guagua Jeep Cherokee blanca.

La fallecida fue identificada por su esposo como Alisandra Lee Rosa Pérez, residente de Humacao. El esposo relató a las autoridades que Rosa Pérez se había sentido mal de salud y que intentaba llevarla a un hospital cuando murió.

Paramédicos llegaron a la escena y confirmaron que Rosa Pérez no presentaba signos vitales.

El agente Rafael Díaz, del distrito policíaco de Humacao, junto al Cuerpo de Investigaciones Criminales del área y el fiscal Juan Hernández, se hicieron cargo de la pesquisa. El fiscal ordenó trasladar el cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses para los análisis correspondientes.